Какие условия позволяют снять человека с регистрации без его согласия?

Владелец жилья может обратиться в Центр предоставления административных услуг с заявлением о снятии с регистрации лица, даже если он не дает письменного согласия, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.

Основные требования для подачи заявления следующие:

вы являетесь единоличным владельцем жилья;

лицо, которое вы хотите снять с регистрации, совершеннолетнее;

имеющиеся паспорт, документ о праве собственности, заявление и квитанция об уплате административного сбора.

По сравнению с предыдущими годами, когда выписка без согласия почти всегда требовала судебного решения, процедуру значительно упростили.

Сейчас владелец недвижимости может "выписать" из квартиры или дома лиц, которые не вписаны в документы о праве собственности без их согласия и решения суда, – отметила адвокат Татьяна Даниленко.

Когда административное снятие невозможно?

Административная процедура может быть недоступной или ограниченной в таких случаях:

жилье находится в общей собственности, поэтому нужно получить согласие всех совладельцев;

несовершеннолетних детей нельзя выписать без одновременной регистрации по новому адресу и согласия обоих родителей или решения суда;

лицо имеет законные основания для проживания, например, длительное время проживает или участвует в оплате коммунальных платежей.

Важно! Закон запрещает оставлять ребенка без регистрации. Снятие с регистрации несовершеннолетнего возможно только при условии его одновременной регистрации по новому месту жительства.

Что делать, если лицо не согласно выписываться?

Если административный путь заблокирован или ЦНАП отказывает, собственник жилья может обратиться в суд с иском о признании лица таким, утратившим право пользования жильем. Судебная процедура требует предоставления доказательств:

подтверждения отсутствия фактического проживания;

обстоятельства, свидетельствующие о потере права пользования жильем, например, развод, длительное отсутствие без участия в оплате коммунальных услуг или наличие другого места жительства.

Какие основные правовые основания для снятия с регистрации?

Закон признает несколько оснований для снятия с регистрации места жительства. Это добровольное обращение лица, решение владельца, судебное решение или другие случаи, предусмотренные законодательством, например смерть.

Владелец должен учесть, что:

перед подачей заявления в ЦНАП необходимо убедиться в отсутствии юридических препятствий;

если регистрация человека имеет законные основания для проживания, административная процедура может быть отклонена;

в сложных случаях обращаться за юридической консультацией и готовить необходимые доказательства для суда.

Предусмотрен ли штраф за отсутствие прописки?