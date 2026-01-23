Квартиранты без договора не выезжают: какие действия позволяет закон

Ситуации, когда люди проживают в квартире без заключенного договора аренды, в Украине случаются довольно часто. Несмотря на отсутствие письменных договоренностей, владелец жилья должен действовать исключительно в рамках закона, чтобы безопасно и юридически корректно вернуть контроль над своим имуществом.

Можно ли выселить квартирантов без договора аренды?

Отсутствие договора означает, что между сторонами нет оформленных арендных правоотношений. Лица, которые проживают в квартире без правовых оснований, формально не имеют статуса нанимателей, пишет АН "T.H.E Capital".

В то же время это не дает владельцу права на силовое или самовольное выселение. Украинское законодательство защищает неприкосновенность жилья, поэтому даже при отсутствии договора любые действия должны быть правомерными и обоснованными.

Какие действия может сделать владелец на первом этапе?

Перед обращением в суд владельцу стоит зафиксировать сам факт незаконного проживания. Для этого обычно готовят письменное требование об освобождении жилья в определенный срок.

Такое сообщение не является обязательным по закону, но оно демонстрирует добросовестность владельца и может стать важным аргументом в дальнейшем судебном разбирательстве. Также целесообразно подготовить документы, подтверждающие право собственности на квартиру.

Что делать, если квартиранты отказываются выезжать добровольно?

Если устные договоренности и письменные требования не дают результата, единственным законным путем остается обращение в суд. Владелец подает иск о признании лиц такими, утратившими право пользования жильем, и об их выселении.

Важно! В суде необходимо доказать, что проживание происходит без договора и без регистрации. После вступления решения в законную силу его исполнение возлагается на органы принудительного исполнения.

Может ли полиция выселить людей без решения суда?

Полиция не имеет полномочий самостоятельно выселять лиц из жилья без соответствующего судебного решения. В то же время правоохранители могут зафиксировать факт незаконного пребывания в квартире, принять заявление владельца и зафиксировать обстоятельства конфликта, сообщает юрист Анастасия Руденко в комментарии УНИАН.

Какой штраф грозит за неофициальную аренду?