Квартиранты без договора не выезжают: какие действия позволяет закон
- Владелец жилья должен зафиксировать факт незаконного проживания и подготовить письменное требование об освобождении жилья перед обращением в суд.
- Единственным законным путем выселения квартирантов без договора является подача иска в суд, поскольку полиция не имеет права самостоятельно выселять без судебного решения.
Ситуации, когда люди проживают в квартире без заключенного договора аренды, в Украине случаются довольно часто. Несмотря на отсутствие письменных договоренностей, владелец жилья должен действовать исключительно в рамках закона, чтобы безопасно и юридически корректно вернуть контроль над своим имуществом.
Можно ли выселить квартирантов без договора аренды?
Отсутствие договора означает, что между сторонами нет оформленных арендных правоотношений. Лица, которые проживают в квартире без правовых оснований, формально не имеют статуса нанимателей, пишет АН "T.H.E Capital".
В то же время это не дает владельцу права на силовое или самовольное выселение. Украинское законодательство защищает неприкосновенность жилья, поэтому даже при отсутствии договора любые действия должны быть правомерными и обоснованными.
Какие действия может сделать владелец на первом этапе?
Перед обращением в суд владельцу стоит зафиксировать сам факт незаконного проживания. Для этого обычно готовят письменное требование об освобождении жилья в определенный срок.
Такое сообщение не является обязательным по закону, но оно демонстрирует добросовестность владельца и может стать важным аргументом в дальнейшем судебном разбирательстве. Также целесообразно подготовить документы, подтверждающие право собственности на квартиру.
Что делать, если квартиранты отказываются выезжать добровольно?
Если устные договоренности и письменные требования не дают результата, единственным законным путем остается обращение в суд. Владелец подает иск о признании лиц такими, утратившими право пользования жильем, и об их выселении.
Важно! В суде необходимо доказать, что проживание происходит без договора и без регистрации. После вступления решения в законную силу его исполнение возлагается на органы принудительного исполнения.
Может ли полиция выселить людей без решения суда?
Полиция не имеет полномочий самостоятельно выселять лиц из жилья без соответствующего судебного решения. В то же время правоохранители могут зафиксировать факт незаконного пребывания в квартире, принять заявление владельца и зафиксировать обстоятельства конфликта, сообщает юрист Анастасия Руденко в комментарии УНИАН.
Какой штраф грозит за неофициальную аренду?
Аренда жилья в Украине остается одним из самых распространенных способов получения дополнительного дохода. Однако работать "в тени" становится все рискованнее из-за возможности штрафа.
Скрытыми доходами от аренды считаются средства, которые владелец недвижимости получает без декларирования, что может быть выявлено через банковские операции или обращения граждан.
Владельцы, которые не декларируют доходы от аренды, могут быть оштрафованы на 25% от суммы недоимки, 50% при повторном нарушении, и подлежат уплате налога на доходы физических лиц и военного сбора.