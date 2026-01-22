Жилье в промзоне: как супруги превратили заброшенный автосалон в дом
- Британские супруги превратили заброшенный автосалон в промышленной зоне на просторный жилой дом, потратив на реконструкцию 112 тысяч долларов.
- Пара сэкономила не менее 270 тысяч долларов по сравнению с покупкой классического большого дома в этом регионе, несмотря на критические отзывы окружающих.
Британские супруги решили кардинально изменить представление о жилье и превратили заброшенный автосалон в промышленной зоне в просторный семейный дом. Несмотря на скепсис окружающих, пара убеждена, что именно такое решение позволило им получить жилье мечты и существенно сэкономить.
Почему оно приобрели бывший автосалон?
Ниам и ее муж Брэндон искали дом большей площади, однако цены на классические варианты оказались для них слишком высокими, сообщает The Sun.
Внимание пары привлекло заброшенное здание автосалона, которое более десяти лет не использовалось. Помещение расположено в промышленной зоне и совсем не ассоциировалось с жильем.
Здание удалось приобрести примерно за 412 тысяч долларов. Решение купить коммерческую недвижимость вместо традиционного дома многие восприняли с удивлением и критикой. Впрочем, супруги не отказались от планов и начали подготовку к масштабной перестройке.
Как выглядит дом после реконструкции?
Во время ремонта здание фактически перепланировали с нуля и в сумме потратили 112 тысяч долларов. Основные работы сосредоточили на верхнем этаже, который превратили в полноценное жилое пространство.
Дом в Британии, который ранее был автосалоном / Фото The Sun
Они обустроили пять жилых комнат, просторную гостиную, кухню, ванную комнату с сауной и скрытую игровую зону для ребенка.
Интерьер обновленного дома / Фото The Sun
Интерьер выполнили в современном стиле с элементами лофта, сохранив индустриальный характер здания. Также в планах пары обустройство зимнего сада и двора. Бывшая площадка автосалона сейчас используется как большая прилегающая территория, которую можно адаптировать под различные нужды.
Как отреагировали окружение и соцсети?
Идея жить в промышленной зоне вызвала волну критики. Друзья, родственники и пользователи соцсетей сомневались в комфорте такой жизни, особенно с маленьким ребенком. В то же время Ниам отмечает, что район оказался тише, чем ожидалось, а отсутствие жилой застройки рядом стало даже преимуществом.
Сколько удалось сэкономить на нестандартном решении?
По словам владельцев, на покупку и ремонт уже потратили значительно меньше, чем стоили бы классические большие дома в этом регионе.
К слову, по данным Rightmove, подобные большие дома в Дербишире, Великобритания, могут стоить от 800 тысяч до 4 миллионов долларов. В результате у супругов получилось сэкономить не менее 270 тысяч долларов.
Именно поэтому супруги считают свой выбор оправданным и таким, что позволил совместить жилье, пространство и финансовую выгоду.
