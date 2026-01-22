Чому вони придбали колишній автосалон?

Ніам та її чоловік Брендон шукали будинок більшої площі, однак ціни на класичні варіанти виявилися для них занадто високими, повідомляє The Sun.

Увагу пари привернула покинута будівля автосалону, яка понад десять років не використовувалася. Приміщення розташоване у промисловій зоні й зовсім не асоціювалося з житлом.

Будівлю вдалося придбати приблизно за 412 тисяч доларів. Рішення купити комерційну нерухомість замість традиційного будинку багато хто сприйняв із подивом і критикою. Втім, подружжя не відмовилось від планів і розпочало підготовку до масштабної перебудови.

Як виглядає будинок після реконструкції?

Під час ремонту будівлю фактично перепланували з нуля й у сумі витратили 112 тисяч доларів. Основні роботи зосередили на верхньому поверсі, який перетворили на повноцінний житловий простір.

Будинок у Британії, який раніше був автосалоном / Фото The Sun

Вони облаштували п'ять житлових кімнат, простору вітальню, кухню, ванну кімнату з сауною та приховану ігрову зону для дитини.

Інтер'єр оновленого будинку / Фото The Sun

Інтер'єр виконали у сучасному стилі з елементами лофту, зберігши індустріальний характер будівлі. Також у планах пари облаштування зимового саду та двору. Колишній майданчик автосалону нині використовується як велика прилегла територія, яку можна адаптувати під різні потреби.

Як відреагували оточення та соцмережі?

Ідея жити у промисловій зоні викликала хвилю критики. Друзі, родичі та користувачі соцмереж сумнівалися у комфорті такого життя, особливо з маленькою дитиною. Водночас Ніам наголошує, що район виявився тихішим, ніж очікувалося, а відсутність житлової забудови поруч стала навіть перевагою.

Скільки вдалося заощадити на нестандартному рішенні?

За словами власників, на купівлю та ремонт уже витратили значно менше, ніж коштували б класичні великі будинки у цьому регіоні.

До слова, за даними Rightmove, подібні великі будинки у Дербіширі, Велика Британія, можуть коштувати від 800 тисяч до 4 мільйонів доларів. В результаті у подружжя вийшло заощадити щонайменше 270 тисяч доларів.

Саме тому подружжя вважає свій вибір виправданим і таким, що дозволив поєднати житло, простір і фінансову вигоду.

