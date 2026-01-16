Де розташований та як виглядає будинок?

Будинок знаходиться у Г'юстоні, штат Техас. Його доставили на ділянку вже зібраним, тож власниці залишалося лише облаштувати інтер'єр на власний розсуд, пише 24 Канал з посиланням на тікток breshajeanae.

Площа житла становить близько 37 квадратних метрів, хоча фактично має два поверхи – основний і мансарду. Зовні споруда виглядає як звичайний будинок, має дерев'яні стіни та великі вікна.

Усередині простір максимально оптимізований, адже кожен сантиметр має практичне призначення, що більше нагадує сучасні квартири-студії. Одразу біля дверей розташована основна житлова зона, яка поєднує кухню та невелику вітальню.

Кухня обладнана базовими побутовими приладами, невеликою стільницею та шафами для зберігання. Поруч знаходиться санвузол, який, попри мінімальні розміри, має душ, унітаз та раковину. На першому поверсі також передбачено спальне місце, але власниця вирішила використовувати його інакше.

Найбільше уваги привертає мансарда, куди ведуть вузькі сходи. Саме там розташована основна спальня, але висота стелі становить лише 90 сантиметрів.

Через це стояти у повний зріст неможливо, тож пересуватися доводиться сидячи або навкарачки. У цій зоні все ж помістилося ліжко, комод, тумбочки та невеликий куточок для відпочинку.

Спальня у крихітному будинку / Скриншот 24 Каналу

Власниця розповіла, що вирішила перенести спальню нагору, а кімнату на першому поверсі перетворила на гардеробну. За її словами, це дозволяє мати більше місця там, де вона проводить найбільше часу протягом дня.

До слова, американка придбала будинок всього за 68 тисяч фунтів стерлінгів, це близько 4 мільйонів гривень. Для прикладу, за даними Zillow, у Г'юстоні середня вартість житла становить 300 тисяч фунтів стерлінгів, що вчетверо дорожче за крихітний будинок.

Як відреагували у коментарях?

Під відео розгорнулася активна дискусія, адже користувачі сприймали цей будинок по-різному. Одні захоплювалися раціональним плануванням та вмінням власниці адаптувати простір під свої потреби. Вони зазначали, що такий формат житла може бути чудовим варіантом для мінімалістів або людей, які прагнуть зменшити свої витрати на житло.

Інші ж коментатори висловлювали занепокоєння через низьку стелю в мансарді. Дехто зізнавався, що відчував би сильний дискомфорт, перебуваючи у такому обмеженому просторі, особливо під час сну. Частина користувачів писала, що у них виникло відчуття клаустрофобії вже під час перегляду відео.

Водночас знайшлися й ті, хто звернув увагу на естетику будинку. Вони відзначали затишний дизайн, велику кількість природного світла та продумане розміщення меблів. Деякі глядачі навіть заявили, що хотіли б пожити в такому домі бодай певний час.

