Де археологи знайшли римську віллу?

Розташована археологічна знахідка посеред популярного парку Маргам в Британії, який тепер називають "Помпеями" в Уельсі, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Дивіться також Безкоштовне житло в Греції можливе: яку умову мають виконати мешканці

За словами дослідників, розташування вілли в парку є важливим, бо залишки споруди, що знаходяться менш ніж на метр під поверхнею, добре збереглися.

До слова, знахідка була абсолютно випадковою. Геофізичні дослідження парку були замовлені як проєкт за участю місцевої громади та школярів для вивчення спадщини міста. Пристрої спеціалістів допомогли відобразити потенційні знахідки, приховані під землею.

Мої очі мало не випали від здивування,

– поділився керівник проєкту доктор Алекс Ленглендс після того, як георадар виявив величезну споруду.

Геофізичні дослідження у парку / Фото ВВС

Точне місце розташування вілли поки що тримається в таємниці через побоювання, що вона може стати мішенню для підпільних металошукачів.

Як виглядала археологічна знахідка?

Археологічна знахідка вразила дослідників своїми масштабами. Під шаром ґрунту археологи виявили чіткі контури великої кам'яної споруди римського періоду. За попередніми оцінками, це була простора вілла з кількома приміщеннями, що утворювали єдиний комплекс.

Карта вілли в Уельсі / Фото ВВС

У нас є щось схоже на віллу з коридором, двома крилами та верандою, що простягається вздовж фасаду,

– пояснив один з дослідників.

У будинку шість головних кімнат спереду та два коридори, які ведуть ще до восьми кімнат. Довжина основного коридору – близько 43 метрів, а загальна площа будівлі ймовірно становила 354 квадратні метри.

Приблизне уявлення про віллу / Фото ВВС

Окремі частини фундаменту збереглися настільки добре, що дозволяють уявити розташування кімнат і внутрішніх дворів. Також зафіксували сліди господарських зон поруч з житловою частиною.

Цікаво! Один з археологів зазначив, що така знахідка є рідкісною для цього регіону і може змінити уявлення про життя заможних мешканців у римську добу.

Ця частина Уельсу не є якимось прикордонним районом, краєм імперії – насправді тут були будівлі, такі ж вишукані та високого статусу, як і ті, що ми бачимо в сільськогосподарських центрах південної Англії,

– припускає Ленглендс.

Що археологи планують робити далі?

За словами спеціалістів, збереження ділянки буде першочерговим завданням, перш ніж будуть проведені подальші пошукові роботи та пошук фінансування для майбутніх розкопок.

Цікаво! Археологи також припускають, що це місто могло б стати "Помпеями Порт-Толбота", жартівливо посилаючись на стародавнє римське місто, збережене завдяки виверженню Везувію в 79 році нашої ери.

Яка історична спадщина є в Україні?