Где археологи нашли римскую виллу?

Расположена археологическая находка посреди популярного парка Маргам в Британии, который теперь называют "Помпеями" в Уэльсе, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Бесплатное жилье в Греции возможно: какое условие должны выполнить жители

По словам исследователей, расположение виллы в парке является важным, потому что остатки сооружения, находящиеся менее чем на метр под поверхностью, хорошо сохранились.

К слову, находка была абсолютно случайной. Геофизические исследования парка были заказаны как проект с участием местной общины и школьников для изучения наследия города. Устройства специалистов помогли отобразить потенциальные находки, скрытые под землей.

Мои глаза чуть не выпали от удивления,

– поделился руководитель проекта доктор Алекс Ленглендс после того, как георадар обнаружил огромное сооружение.

Геофизические исследования в парке / Фото ВВС

Точное местоположение виллы пока держится в тайне из-за опасений, что она может стать мишенью для подпольных металлоискателей.

Как выглядела археологическая находка?

Археологическая находка поразила исследователей своими масштабами. Под слоем почвы археологи обнаружили четкие контуры большого каменного сооружения римского периода. По предварительным оценкам, это была просторная вилла с несколькими помещениями, образовывавшими единый комплекс.

Карта виллы в Уэльсе / Фото ВВС

У нас есть что-то похожее на виллу с коридором, двумя крыльями и верандой, что простирается вдоль фасада,

– объяснил один из исследователей.

Длина основного коридора около 43 метров, а в доме шесть главных комнат спереди и два коридора, которые ведут еще к восьми комнатам. А общая площадь здания вероятно составляла 354 квадратных метра.

Примерное представление о вилле / Фото ВВС

Отдельные части фундамента сохранились настолько хорошо, что позволяют представить расположение комнат и внутренних дворов. Также зафиксировали следы хозяйственных зон рядом с жилой частью.

Интересно! Один из археологов отметил, что такая находка является редкой для этого региона и может изменить представление о жизни состоятельных жителей в римскую эпоху.

Эта часть Уэльса не является каким-то пограничным районом, краем империи – на самом деле здесь были здания, такие же изысканные и высокого статуса, как и те, что мы видим в сельскохозяйственных центрах южной Англии,

– предполагает Ленглендс.

Что археологи планируют делать дальше?

По словам специалистов, сохранение участка будет первоочередной задачей, прежде чем будут проведены дальнейшие поисковые работы и поиск финансирования для будущих раскопок.

Интересно! Археологи также предполагают, что этот город мог бы стать "Помпеями Порт-Толбота", шутливо ссылаясь на древний римский город, сохранившийся благодаря извержению Везувия в 79 году нашей эры.

Какое историческое наследие есть в Украине?