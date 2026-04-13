Продала квартиру и теперь жалеет: что украинка рассказала о своей хате в селе

Женщина продала квартиру в городе, чтобы переехать в село на Николаевщине, однако впоследствии пожалела об этом решении. Она поделилась опытом в соцсетях и предостерегла других от подобных шагов.

Почему Анна пожалела о переезде в село?

Анна после продажи городской квартиры купила дом в селе, но со временем поняла, что переплатила и получила больше проблем, чем ожидала, рассказала владелица в соцсетях.

Я продала квартиру в городе и приехала в село. Дом в селе я купила за мега большие деньги для села, а не вот как видео на ютубе за 5 тысяч со всеми условиями где-то в Карпатах,

– говорит в видео Анна.

Сначала жилье выглядело пригодным для проживания, однако на практике оказалось, что оно требует полного обновления.

Она уже полгода занимается ремонтом, однако работы еще далеки до завершения. За это время стало понятно, что нужно переделывать практически все – от территории вокруг дома до внутреннего обустройства. Из-за этого расходы и объем работ значительно выросли.

Анна рассказывает, что искала жилье примерно год. Решение переехать появилось из-за усталости от городского шума и желания покоя. Николаевскую область она выбрала из-за привязанности к родному региону. В то же время женщина признает, что похожий дом в других областях, в частности в Винницкой области, можно было купить примерно втрое дешевле.

Теперь она советует выбирать дома без ремонта или строить жилье с нуля, ведь переработка старого дома оказалась сложнее и дороже. Об этом она также говорила в своем видео, обращая внимание на то, что внешнее состояние дома может вводить в заблуждение.

Что пишут в комментариях?

В комментариях пользователи активно делятся подобным опытом. Некоторые отмечают, что также выбирал старый дом, но в результате приходилось сначала демонтировать старое, а потом фактически строить заново.

Когда-то тоже захотели купить домик в селе под дачу. На рынке были варианты новопостроенных коробок без ничего. Нам показалось, что там надо будет много делать и вкладываться финансово, поэтому купили старый дом. И началось... По большому счету, дважды все делали: сносили старое и делали новое. Чтобы мусор вывезти, я не знаю, сколько потратили. Итог такой: лучше строить с нуля или брать какую-то коробку - это и быстрее, и дешевле,

– написала пользовательница Елена.

Другие пользователи соглашаются, что выгоднее покупать дом без внутренних работ или сразу возводить новый. Такой подход, по их словам, помогает избежать дополнительных расходов на демонтаж и вывоз материалов.

Часть комментаторов обращает внимание и на бытовые трудности жизни в селе. Сама Анна также подчеркивает, что переезд был продиктован желанием тишины, однако реальность оказалась сложнее, чем ожидалось.

