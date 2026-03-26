Дом за 8,3 тысячи долларов: супруги рассказали, сколько пришлось вложить после покупки

Украинка Таня купила дом в селе под Киевом и поделилась своим опытом по ремонту. Одно из видео, где она рассказывает о расходах на обустройство, уже собрало более одного миллиона просмотров.

Где расположен дом и сколько он стоил?

Дом расположен в 70 километрах от Киева, рассказывает новая владелица Таня в своих соцсетях.

Участок имеет площадь 35 соток. Сам дом обошелся в 8 300 долларов. Жилье приобрели в 2025 году, после чего сразу начали его переделывать.

К слову, по данным аналитиков по данным аналитиков OLX Недвижимость, медианная цена частного дома на Киевщине в начале 2026 года достигла 116 тысяч долларов. Хотя старые дома без коммуникаций, которые расположены далеко от города, можно приобрести от 4 тысяч долларов.

По словам владелицы, дом нуждался в доработке, поэтому большинство работ решили делать постепенно и собственными силами. В первую очередь взялись за базовые вещи – воду, отопление и электричество.

Сколько средств ушло на обустройство дома?

Сначала владельцы пользовались колодцем, но решили его засыпать. На него потратили около 10 тысяч гривен. После этого сделали скважину под ключ за 80 тысяч гривен.

Старую печь демонтировали и сделали новую. На материалы потратили около 15 тысяч гривен, еще около 20 тысяч гривен – на кирпичи. Работа мастера стоила также 20 тысяч гривен. Печь обогревает весь дом, а также ее используют для приготовления пищи.

Также позаботились об автономности. Генератор обошелся в 23 тысячи гривен. Дополнительно потратили около 15 тысяч гривен на зарядную станцию, чтобы иметь интернет и заряжать технику во время отключений света.

Что пишут в комментариях?

Видео активно обсуждают в соцсетях. Большинство комментаторов поддерживает Таню и ее мужа.

Вы молодцы! Смотрю ваши видео, мне очень нравится, мечтаю тоже о своем доме, но это не осуществится, поэтому радуюсь за вас.

Благодаря вашему решению купить этот дом, я купила свой.

Я наткнулась на ваше видео и как глоток свежего воздуха, как будто подзарядилась! Искренне за вас порадовалась! счастья вам и Божьего благословения!

Часть из них отмечает, что также хотела бы переехать в село и обустроить собственный дом.

