На что обратить внимание перед покупкой, рассказал Руслан Глебко на своей странице.

Как выбрать дом в селе?

В первую очередь – это локация. Важно оценить, какая дорога ведет к дому, ведь ездить придется регулярно. Чем дальше от города, тем дешевле объекты, однако растут затраты времени. Также стоит проверить, есть ли рядом магазин, школа и садик.

Состояние дома. Следует осмотреть фасад, проверить трещины и наличие отмостки. Ее отсутствие может привести к накоплению влаги и проблем с фундаментом.

Обязательно нужно подняться на чердак и проверить балки, перекрытия и стропила. В старых домах стоит особенно внимательно оценивать состояние конструкций, ведь скрытые дефекты могут потребовать дорогостоящего ремонта.

Отдельно следует проверить крышу. Ее ремонт может стоить не менее тысячи долларов, поэтому даже частичные повреждения означают дополнительные расходы.

Следующий момент – планирование. Меньшее количество проходных комнат добавляет удобства. Если дом можно перепланировать без значительных затрат, это дополнительный плюс.

Не менее важны коммуникации. Отсутствие газа может обойтись в 2 – 5 тысяч долларов. Канализация стоит около 2 тысяч с работой, вода – еще около 2 тысяч. Только после подсчета этих расходов становится понятной реальная цена объекта.

И самое трудное – документы. Нужно проверить кадастровый номер, право собственности на землю и отсутствие долгов. Именно земля является ключевым активом при покупке частного дома.

Какие документы нужны владельцам дома?