Сколько стоил дом?

Дом расположен примерно в 20 километрах от Черкасс. Перед покупкой семья пересмотрела около десяти вариантов в разных селах области, однако остановилась именно на этом доме, сообщает медиа "18000".

По словам Руслана, дом стоил 6 500 долларов. Часть средств помогли собрать родные. Супруги искали дом без аварийных перекрытий и серьезных трещин в стенах, чтобы не вкладывать сразу значительные суммы в капитальное восстановление. Важным условием было наличие печи и сохраненного деревянного пола.

Как супруги восстанавливают старый дом?

Дом имеет глиняные стены и деревянные перекрытия. Внутри сохранилась белая печь, которая стала центральной частью пространства. В столовой стоит массивный дубовый стол с резными ножками.

Столовая в доме / Фото Алины Глебко

Планировка типичная для сельского дома с отдельными небольшими комнатами и узким коридором. Часть старых дверей и оконных рам решили оставить, чтобы не потерять характер дома.

Деревянный пол был покрыт более чем десятью слоями краски разных цветов. Их снимали шлифовальной машиной почти месяц.

Мы хотели сохранить дерево, а не закрывать его современными материалами,

– рассказывает Руслан.

После очистки доски обработали защитным покрытием и оставили в естественном оттенке.

Кухонную грубу очистили и обновили. Внешнюю часть украсили фактурной смесью, чтобы придать поверхности более выразительного вида. Чугунные батареи покрасили в темно-зеленый цвет и оставили как часть интерьера.

Интерьер в доме / Фото Алины Глебко

На месте старой веранды возвели новую пристройку с теплым полом и канализацией. Газ проведен по всему дому. Детская комната еще ремонтируется, но уже установили шведскую стенку и обустроили место для игр.

Почему они выбрали жизнь в селе?

Ранее супруги жили в Киеве и арендовали квартиру. Руслан работал в строительстве, Алина – архитектором. После начала полномасштабной войны они вернулись в родное село.

В городе мы не чувствовали, что имеем свое пространство,

– говорит Алина.

По словам семьи, на решение повлияли безопасность, возможность работать удаленно и желание постепенно обустраивать собственный дом без спешки.

