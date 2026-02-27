Ремонт за 7 тысяч и подержанная мебель: как украинка переделала хату-мазанку

Украинка купила старую хату-мазанку в Черкасской области и решила сделать ремонт собственноручно без значительных вложений. Владелица показала в соцсетях, как менялся ее дом, что очень заинтересовало пользователей.

Где расположен и сколько стоил дом в селе?

Дом расположен в селе Головковка Черкасской области. Дом вместе с двором обошлась Анне в 90 тысяч гривен – фактически по цене земли, рассказала владелица на странице annakrastiya.

Общая площадь дома составляет 62 квадратных метра, территория – 25 соток под двором и еще 25 соток огорода.

На участке есть пристройка, в которой будут обустраивать котельную. На заднем дворе расположен еще один дом с колодцем с питьевой водой.

Во втором доме есть гараж и второй этаж, который владелица планирует переделать. Также на территории обустроен дровник. Газа в доме нет, хотя для владельцев это не является проблемой. Они искали именно такое село и дом, чтобы не переплачивать за газ.

Анна отмечает, что при выборе дома ориентировалась прежде всего на виды. По ее словам, дом можно отремонтировать, а вот местность изменить невозможно.

До Черкасс около 50 километров, автобус курсирует дважды в день. В селе есть школа, садик, больница, отделение Укрпочты, магазины, кафе, монастырь, парк и туристические локации.

Сколько потратили на ремонт и как менялся дом?

Анна не планировала масштабной реконструкции, потому что решила сохранить атмосферу старого дома без полного демонтажа пола или сплошного выравнивания стен.

Обновленная спальня в доме / Фото соцсети Анны annakrastia

Ремонт спальни обошелся в 7 тысяч гривен. На всю мебель с OLX Анна потратила около 20 тысяч гривен. Кухню обустраивали из остатков материалов, а мебель для нее также приобрели на OLX за 8 тысяч гривен.

В моем случае на ремонт кухни ушло меньше недели, и все делалось из каких-то остатков, поэтому почти за 0 грн, но это не временный вариант. Меня все устраивает, осталось воду к крану подключить, и канализацию проложить,

– рассказала Анна.

Что пишут в комментариях?

Видео Анны в тикток набрало более 300 тысяч просмотров и сотни комментариев. В комментариях отмечают, что владельцам повезло с ценой, потому что часто за 90 тысяч гривен можно найти дома в гораздо худшем состоянии.

Также обращали внимание на изменения в ремонте:

"Это просто титаническая работа. Восхищаюсь"

"Даже через экран чувствуется очень классная энергетика"

"Вот такие видео действительно вдохновляют! от них веет настоящим теплом и любовью, сделали красоту и уют почти из ничего, а еще мне радуют глаз ваши животные”

