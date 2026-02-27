Ремонт за 7 тысяч и подержанная мебель: как украинка переделала хату-мазанку
- Украинка купила хату-мазанку в Черкасской области за 90 тысяч гривен и сделала ремонт собственноручно с минимальными затратами.
- Ремонт спальни и кухни обошелся в 7 тысяч гривен и 8 тысяч гривен соответственно, используя подержанную мебель с OLX.
Украинка купила старую хату-мазанку в Черкасской области и решила сделать ремонт собственноручно без значительных вложений. Владелица показала в соцсетях, как менялся ее дом, что очень заинтересовало пользователей.
Где расположен и сколько стоил дом в селе?
Дом расположен в селе Головковка Черкасской области. Дом вместе с двором обошлась Анне в 90 тысяч гривен – фактически по цене земли, рассказала владелица на странице annakrastiya.
Общая площадь дома составляет 62 квадратных метра, территория – 25 соток под двором и еще 25 соток огорода.
На участке есть пристройка, в которой будут обустраивать котельную. На заднем дворе расположен еще один дом с колодцем с питьевой водой.
Во втором доме есть гараж и второй этаж, который владелица планирует переделать. Также на территории обустроен дровник. Газа в доме нет, хотя для владельцев это не является проблемой. Они искали именно такое село и дом, чтобы не переплачивать за газ.
Анна отмечает, что при выборе дома ориентировалась прежде всего на виды. По ее словам, дом можно отремонтировать, а вот местность изменить невозможно.
До Черкасс около 50 километров, автобус курсирует дважды в день. В селе есть школа, садик, больница, отделение Укрпочты, магазины, кафе, монастырь, парк и туристические локации.
Сколько потратили на ремонт и как менялся дом?
Анна не планировала масштабной реконструкции, потому что решила сохранить атмосферу старого дома без полного демонтажа пола или сплошного выравнивания стен.
Обновленная спальня в доме / Фото соцсети Анны annakrastia
Ремонт спальни обошелся в 7 тысяч гривен. На всю мебель с OLX Анна потратила около 20 тысяч гривен. Кухню обустраивали из остатков материалов, а мебель для нее также приобрели на OLX за 8 тысяч гривен.
В моем случае на ремонт кухни ушло меньше недели, и все делалось из каких-то остатков, поэтому почти за 0 грн, но это не временный вариант. Меня все устраивает, осталось воду к крану подключить, и канализацию проложить,
– рассказала Анна.
Что пишут в комментариях?
Видео Анны в тикток набрало более 300 тысяч просмотров и сотни комментариев. В комментариях отмечают, что владельцам повезло с ценой, потому что часто за 90 тысяч гривен можно найти дома в гораздо худшем состоянии.
Также обращали внимание на изменения в ремонте:
- "Это просто титаническая работа. Восхищаюсь"
- "Даже через экран чувствуется очень классная энергетика"
- "Вот такие видео действительно вдохновляют! от них веет настоящим теплом и любовью, сделали красоту и уют почти из ничего, а еще мне радуют глаз ваши животные”
Как украинец живет в глиняной хате?
Марк живет в самостоятельно построенной глиняной хате в Карпатах, где отапливает жилье печью, сжигая мелкие ветки и растительное сырье.
Он признает, что такой способ обогрева требует частого подкладывания топлива и не всегда обеспечивает стабильное тепло, но позволяет быть независимым от традиционных источников энергии.