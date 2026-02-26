Где расположен дом?
Дом стоит в районе Vista Las Palmas – одном из самых известных модернистских кварталов Палм-Спрингс. Эта часть города сформировалась в середине 20 века и ассоциируется с архитектурой стиля mid-century modern, пишет Realtor.com.
Это одноэтажное здание с характерной для местной застройки открытостью пространства и большими раздвижными стеклянными дверями. Из главной жилой зоны они ведут прямо на террасу и во двор.
"Doll House" Мэрилин Монро / Фото Realtor.com
Участок расположен так, что с территории открывается вид на горы Сан-Хасинто. Во дворе обустроен бассейн, гидромассажную ванну и зону отдыха с местом для костра. Планировка сочетает внутреннее пространство с внешним – это одна из ключевых черт архитектуры Палм-Спрингс начала 1960-х годов.
Когда в нем жила Мэрилин Монро?
Мэрилин Монро приобрела дом в 1961 году. Она владела этой недвижимостью до 1962 года. Именно этот период стал последним в ее жизни.
Дом в Палм-Спрингс не был ее единственной резиденцией в Калифорнии, однако он относится к числу объектов, которыми актриса пользовалась в последний год. Поэтому нынешняя продажа привлекает внимание не только из-за архитектуры, но и из-за прямой связи с биографией Монро.
Интерьер дома Мэрилин Монро / Фото Realtor.com
Как дом выглядит сейчас?
Площадь составляет около 270 квадратных метров. Внутри обустроены четыре спальни и четыре ванные комнаты. Пространство организовано по открытому принципу – гостиная с камином переходит в столовую, а рядом расположен полукруглый бар, который сохранил оригинальную форму.
Выход к бассейну в доме / Фото Realtor.com
Интерьер частично обновили, но многие детали оставили. В ванных комнатах сохранилась плитка пастельных цветов – розового, желтого и голубого. Кухню модернизировали раньше, однако цветовую гамму и отделку подобрали так, чтобы они соответствовали стилю середины 20 века.
Большие стеклянные двери наполняют помещение светом и открывают прямой выход к бассейну. Общий вид дома сочетает современное состояние с элементами, отсылающими ко времени, когда здесь жила Мэрилин Монро.
