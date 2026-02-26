Де розташований будинок?

Оселя стоїть у районі Vista Las Palmas – одному з найвідоміших модерністських кварталів Палм-Спрінгс. Ця частина міста сформувалася у середині 20 століття й асоціюється з архітектурою стилю mid-century modern, пише Realtor.com.

Це одноповерхова споруда з характерною для місцевої забудови відкритістю простору та великими розсувними скляними дверима. З головної житлової зони вони ведуть просто на терасу та подвір'я.

"Doll House" Мерилін Монро / Фото Realtor.com

Ділянка розташована так, що з території відкривається вид на гори Сан-Хасинто. На подвір'ї облаштовано басейн, гідромасажну ванну та зону відпочинку з місцем для вогнища. Планування поєднує внутрішній простір із зовнішнім – це одна з ключових рис архітектури Палм-Спрінгс початку 1960-х років.

Коли в ньому жила Мерилін Монро?

Мерилін Монро придбала будинок у 1961 році. Вона володіла цією нерухомістю до 1962 року. Саме цей період став останнім у її житті.

Будинок у Палм-Спрінгс не був її єдиною резиденцією в Каліфорнії, однак він належить до числа об'єктів, якими акторка користувалася в останній рік. Тому нинішній продаж привертає увагу не лише через архітектуру, а й через прямий зв'язок із біографією Монро.

Інтер'єр оселі Мерилін Монро / Фото Realtor.com

Як будинок виглядає зараз?

Площа становить близько 270 квадратних метрів. Усередині облаштовано чотири спальні та чотири ванні кімнати. Простір організований за відкритим принципом – вітальня з каміном переходить у їдальню, а поряд розташований напівкруглий бар, який зберіг оригінальну форму.

Вихід до басейну у будинку / Фото Realtor.com

Інтер'єр частково оновили, але багато деталей залишили. У ванних кімнатах збереглася плитка пастельних кольорів – рожевого, жовтого та блакитного. Кухню модернізували раніше, однак колірну гаму та оздоблення підібрали так, щоб вони відповідали стилю середини 20 століття.

Великі скляні двері наповнюють приміщення світлом і відкривають прямий вихід до басейну. Загальний вигляд будинку поєднує сучасний стан із елементами, що відсилають до часу, коли тут жила Мерилін Монро.

