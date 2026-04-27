Украинка купила дом за 30 тысяч: что она получила вместе с землей

Украинка Анна купила старый глиняный дом в селе на Днепропетровщине вместе с большим участком всего за 30 тысяч гривен. Ее история быстро разлетелась по сети, ведь женщина сознательно выбрала не только дом, а место, о котором мечтала годами.

Как украинка Анна купила старый дом в селе?

Анна несколько лет искала участок и пересмотрела десятки вариантов, прежде чем наткнулась на тот, что отвечал ее ожиданиям, рассказала украинка в соцсетях.

Ранее женщина имела другой понравившийся участок, но приобрести его не удалось. После этого она продолжила поиски и ждала вариант, который действительно "откликнется".

И уже когда я почти потеряла надежду, нам показали еще один вариант. Это был последний. Сначала риэлтор сказал, что там просто участок, который подходит под мои критерии: крайний, с рекой в конце огорода, все как я хотела,

– говорит Анна в видео.

Как оказалось, на участке еще была старая хата. Она глиняная, с крышей из камыша, заброшенная, но пригодная для жизни. Несмотря на то, что в доме давно никто не жил, это не стало проблемой.

Женщина призналась, что приняла решение быстро. Для нее главным было найти место, где можно побыть наедине, переночевать и постепенно обустраивать пространство под собственные нужды.

Вместе с домом она получила 60 соток земли, сад и территорию с выходом к реке. В доме есть газ, электричество и печь, а воду берут из колодца во дворе. Все это обошлось в 30 тысяч гривен.

Как отреагировали комментаторы в сети?

История Анны вызвала оживленное обсуждение в соцсетях. Часть пользователей удивилась, что сейчас можно найти жилье за такую сумму.

В комментариях также обращали внимание на сам формат дома. Некоторые писали, что глиняные дома с крышей хорошо держат тепло зимой и прохладу летом, поэтому их можно восстановить для жизни. Другие отмечали, что большой участок требует значительных усилий.

В то же время многие пользователи поддержали Анну. Они отметили ее решительность и отметили, что она получила пространство и природу, которые для многих остаются лишь мечтой.

