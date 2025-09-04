В Киеве жители одного ЖК превратили общий балкон в зону для отдыха: что получилось
- Жители одного ЖК в Киеве переоборудовали общий балкон на уютную зону для отдыха.
- Там есть диван, столик, много комнатных растений и декора – пользователи соцсети в восторге.
Киевляне переоборудовали общий балкон в уютный курточек. По словам идейников, он не потерял свое эвакуационное назначение, и им в дальнейшем пользуются жители нескольких квартир.
На балконе есть мягкий диван, столик, много "зелени", а также растут огурцы и клубника. Фото опубликовала жительница дома под никнеймом spacegirltanyaonearth в Threads, рассказывает 24 Канал.
Как выглядит балкон в одном из киевских ЖК?
Общий балкон стал зоной для отдыха / Фото spacegirltanyaonearth в Threads
Второе лето нашего общего балкона в Киеве. К цветам присоединились огурцы и клубника. Взрослеть все интереснее,
– поделилась жительница в заметке.
Большинство пользователей соцсети реагировали на перевоплощение с восторгом, в частности комментировали так:
- Это называется так выглядят нормальные соседи;
- Я влюблена в ваш балкон;
- Видимо, вам повезло с соседями;
- Меня больше поражает то, что это общий балкон, такого еще не видела;
- Это уже ботанический сад, а не балкон.
Однако один из пользователей, правда, обратил внимание на то, что это, видимо, эвакуационный балкон. И там, мол, ничего подобного нельзя делать учитывая пожарную безопасность.
Жительница ответила, что балкон в дальнейшем служит эвакуационным, потому что доступ к лестнице есть, и ОСМД такие изменения согласовало.
Этим балконом в случае чего пользуются только 5 квартир на этаже. Со всеми соседями все согласовано. С ОСМД – все согласовано, проходили 2 раза проверку,
– отметила автор сообщения.
Сначала зона отдыха действительно была обустроена не по правилам, но соседи сделали "расчистили" доступ и сделали правильную перестановку.
Как выбирать квартиру в новостройке?
По словам эксперта по строительству, учитывать надо три главных критерия: локацию, качество материалов и планировку.
"Локация – это то, что на 50% влияет на конечный выбор покупателя. После того как человек определился с локацией, стоит обратить внимание на материалы, из которых строят дом, а также на планировку", – посоветовал Назар Процик.
Прежде всего надо учитывать локацию, тогда смотреть на планирование, а напоследок сравнивать качество того или иного дома. Ведь застройщик может, например, предлагать очень качественный дом, но локация будет не та и нужная инфрастуктура отсутствует.