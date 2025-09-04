Кияни переоблаштували загальний балкон на затишний курточок. За словами ідейників, він не втратив своє евакуаційне призначення, і ним надалі користуються мешканці кількох квартир.

На балконі є м'який диван, столик, багато "зелені", а також ростуть огірки та полуниця. Фото опублікувала мешканка будинку під нікнеймом spacegirltanyaonearth у Threads, розповідає 24 Канал.

Цікаво Видно у всіх американських фільмах: чому в США приватні будинки без парканів

Який вигляд має балкон в одному з київських ЖК?



Спільний балкон став зоною для відпочинку / Фото spacegirltanyaonearth у Threads

Друге літо нашого загального балкону у Києві. До квітів доєднались огірки та полуниця. Дорослішати все цікавіше,

– поділилася мешканка в дописі.

Більшість користувачів соцмережі реагували на перевтілення із захватом, зокрема коментували так:

Це називається так виглядають нормальні сусіди;

Я закохана у ваш балкон;

Мабуть, вам поталанило з сусідами;

Мене більше вражає те, що це загальний балкон, такого ще не бачила;

Це вже ботанічний сад, а не балкон.

Однак один із користувачів, щоправда, звернув увагу на те, що це, мабуть, евакуаційний балкон. І там, мовляв, нічого подібного не можна робити з огляду на пожежну безпеку.

Мешканка відповіла, що балкон надалі слугує евакуаційним, бо доступ до сходів є, і ОСББ такі зміни погодило.

Цим балконом в разі чого користуються лише 5 квартир на поверсі. З усіма сусідами все погоджено. З ОСББ – все погоджено, проходили 2 рази перевірку,

– зазначила авторка допису.

Спочатку зона відпочинку і справді була облаштована не за правилами, але сусіди зробили "розчистили" доступ і зробили правильну перестановку.

Як обирати квартиру в новобудові?

За словами експерта з будівництва, враховувати треба три головні критерії: локацію, якість матеріалів та планування.

"Локація – це те, що на 50% впливає на кінцевий вибір покупця. Після того як людина визначилася з локацією, варто звернути увагу на матеріали, з яких будують будинок, а також на планування", – порадив Назар Процик.

Найперше треба зважати на локацію, тоді дивитися на планування, а наостанок порівнювати якість того чи іншого будинку. Адже забудовник може, наприклад, пропонувати дуже якісний будинок, але локація буде не та й потрібна інфрастуктура відсутня.