У Києві мешканці одного ЖК перетворили загальний балкон на зону для відпочинку: що вийшло
- Мешканці одного ЖК у Києві переобладнали загальний балкон на затишну зону для відпочинку.
- Там є диван, столик, багато кімнатних рослин і декору – користувачі соцмережі в захваті.
Кияни переоблаштували загальний балкон на затишний курточок. За словами ідейників, він не втратив своє евакуаційне призначення, і ним надалі користуються мешканці кількох квартир.
На балконі є м'який диван, столик, багато "зелені", а також ростуть огірки та полуниця. Фото опублікувала мешканка будинку під нікнеймом spacegirltanyaonearth у Threads, розповідає 24 Канал.
Який вигляд має балкон в одному з київських ЖК?
Спільний балкон став зоною для відпочинку / Фото spacegirltanyaonearth у Threads
Друге літо нашого загального балкону у Києві. До квітів доєднались огірки та полуниця. Дорослішати все цікавіше,
– поділилася мешканка в дописі.
Більшість користувачів соцмережі реагували на перевтілення із захватом, зокрема коментували так:
- Це називається так виглядають нормальні сусіди;
- Я закохана у ваш балкон;
- Мабуть, вам поталанило з сусідами;
- Мене більше вражає те, що це загальний балкон, такого ще не бачила;
- Це вже ботанічний сад, а не балкон.
Однак один із користувачів, щоправда, звернув увагу на те, що це, мабуть, евакуаційний балкон. І там, мовляв, нічого подібного не можна робити з огляду на пожежну безпеку.
Мешканка відповіла, що балкон надалі слугує евакуаційним, бо доступ до сходів є, і ОСББ такі зміни погодило.
Цим балконом в разі чого користуються лише 5 квартир на поверсі. З усіма сусідами все погоджено. З ОСББ – все погоджено, проходили 2 рази перевірку,
– зазначила авторка допису.
Спочатку зона відпочинку і справді була облаштована не за правилами, але сусіди зробили "розчистили" доступ і зробили правильну перестановку.
Як обирати квартиру в новобудові?
За словами експерта з будівництва, враховувати треба три головні критерії: локацію, якість матеріалів та планування.
"Локація – це те, що на 50% впливає на кінцевий вибір покупця. Після того як людина визначилася з локацією, варто звернути увагу на матеріали, з яких будують будинок, а також на планування", – порадив Назар Процик.
Найперше треба зважати на локацію, тоді дивитися на планування, а наостанок порівнювати якість того чи іншого будинку. Адже забудовник може, наприклад, пропонувати дуже якісний будинок, але локація буде не та й потрібна інфрастуктура відсутня.