На балконе есть мягкий диван, столик, много "зелени", а также растут огурцы и клубника. Фото опубликовала жительница дома под никнеймом spacegirltanyaonearth в Threads, рассказывает 24 Канал.

Как выглядит балкон в одном из киевских ЖК?



Общий балкон стал зоной для отдыха / Фото spacegirltanyaonearth в Threads

Второе лето нашего общего балкона в Киеве. К цветам присоединились огурцы и клубника. Взрослеть все интереснее,

– поделилась жительница в заметке.

Большинство пользователей соцсети реагировали на перевоплощение с восторгом, в частности комментировали так:

Это называется так выглядят нормальные соседи;

Я влюблена в ваш балкон;

Видимо, вам повезло с соседями;

Меня больше поражает то, что это общий балкон, такого еще не видела;

Это уже ботанический сад, а не балкон.

Однако один из пользователей, правда, обратил внимание на то, что это, видимо, эвакуационный балкон. И там, мол, ничего подобного нельзя делать учитывая пожарную безопасность.

Жительница ответила, что балкон в дальнейшем служит эвакуационным, потому что доступ к лестнице есть, и ОСМД такие изменения согласовало.

Этим балконом в случае чего пользуются только 5 квартир на этаже. Со всеми соседями все согласовано. С ОСМД – все согласовано, проходили 2 раза проверку,

– отметила автор сообщения.

Сначала зона отдыха действительно была обустроена не по правилам, но соседи сделали "расчистили" доступ и сделали правильную перестановку.

Как выбирать квартиру в новостройке?

По словам эксперта по строительству, учитывать надо три главных критерия: локацию, качество материалов и планировку.

"Локация – это то, что на 50% влияет на конечный выбор покупателя. После того как человек определился с локацией, стоит обратить внимание на материалы, из которых строят дом, а также на планировку", – посоветовал Назар Процик.

Прежде всего надо учитывать локацию, тогда смотреть на планирование, а напоследок сравнивать качество того или иного дома. Ведь застройщик может, например, предлагать очень качественный дом, но локация будет не та и нужная инфрастуктура отсутствует.