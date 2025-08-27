На берегу озера в Тиране, столице Албании, завершили строительство нестандартного жилого комплекса Lake Views. Он впечатляет серией волнистых многофункциональных башен.

Об уникальном проекте в Албании 24 Канал рассказывает со ссылкой на Dezeen.

Что известно о необычном ЖК в Тиране?

Спроектировала нестандартный жилой комплекс в столице Албании нидерландская архитектурная студия JA Joubert Architecture. Новый комплекс охватывает 135 тысяч квадратных метров и имеет 1 150 квартир. Кроме жилых помещений, предусмотрены общественные пространства и коммерческие объекты, интегрированы в инфраструктуру комплекса.

Особенность застройки – волнистая форма башен, которая повторяет контуры местного ландшафта. Такой подход позволил создать естественное взаимодействие с рельефом и избежать типичных прямолинейных решений. Все здания оснащены каскадными зелеными террасами, которые визуально перекликаются с формой близлежащих гор.

Мы создали разную высоту и тщательно расположили фасады, чтобы обеспечить панорамные виды и сформировать более демократичный квартал с собственной идентичностью,

– объяснил основатель бюро Марк Жубер.

Проектирование башен базировалось на модульной сетке, что обеспечило рациональное планирование пространства. Фасады зданий украшены стеклянными панелями и террасами, которые выступают. Это добавляет динамики архитектуре. На первом уровне обустроен пешеходный двор с зелеными аллеями, соединяющие между собой коммерческие зоны на нижних этажах. На большем участке есть четыре башни. Выше в каскадном порядке размещены квартиры.

Для удобства жильцов под комплексом построили трехуровневый подземный паркинг.

Такой вид имеет оригинальный ЖК в Албании / Фото с сайта Dezeen

Что известно о еще одном интересном здании в Албании?

Ранее в Албании построили необычный дом, что выглядит как большой пазл. Его фасад состоит из разноцветных блоков, которые выступают на разное расстояние. Дом будет иметь высоту 71 метр, что является почти уровнем небоскреба. В здании будут размещены магазины, отель, жилье и подземный паркинг.