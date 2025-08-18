Как сообщает The Daily Mail, две семьи, проживавшие в прилегающих к поместью коттеджах в Виндзоре, оставили жилье, чтобы освободить место для супругов и их троих детей. Детали о будущем доме королевской семьи рассказывает 24 Канал.

Куда переедут Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети?

В течение последних трех лет семья жила в коттедже Аделаида на территории Виндзорского замка. До конца 2025 года (примерно до Рождества) они планируют поселиться в просторном доме с восемью спальнями и собственным теннисным кортом. Коттеджи, которые были переоборудованы из старинных конюшен Forest Lodge, ранее сдавались в аренду компанией Crown Estate. Бывшие жители, по сообщениям, были "удивлены" неожиданным требованием освободить дома.



Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети переедут жить в новый особняк / Фото british.royal.kids

Что известно о поместье?

Forest Lodge расположен в живописной части Большого Виндзорского парка и имеет статус архитектурного памятника II категории. Кроме теннисного корта, на территории есть открытый бассейн, розарий, сад, огород, большая теплица, конюшни, два озера, пастбища и три коттеджа для персонала.

Ожидается, что принц и принцесса Уэльские останутся в этом доме даже после того, как принц Уильям станет королем. Вокруг особняка уже установили металлическое ограждение для обеспечения приватности. Последний раз дом капитально ремонтировали в 2001 году, а его расположение – всего в нескольких милях от школы Lambrook, которую посещают дети королевской четы.

Инсайдеры из королевского окружения отмечают, что для Кейт и Уильяма этот переезд – шанс начать новый этап жизни. Расходы на переезд, аренду и текущие ремонтные работы супруги покрывают самостоятельно – без финансирования из бюджета.