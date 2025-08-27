Хвилясті вежі біля озера: в Албанії збудували унікальний житловий комплекс
- В Тирані завершили будівництво житлового комплексу Lake Views, який включає 1 150 квартир та громадські простори.
- Проєкт комплексу розробила нідерландська студія JA Joubert Architecture. Він передбачає унікальні хвилясті вежі, які інтегруються в місцевий ландшафт.
На березі озера в Тирані, столиці Албанії, завершили будівництво нестандартного житлового комплексу Lake Views. Він вражає серією хвилястих багатофункціональних веж.
Про унікальний проєкт в Албанії 24 Канал розповідає з посиланням на Dezeen.
Що відомо про незвичний ЖК у Тирані?
Спроєктувала нестандартний житловий комплекс у столиці Албанії нідерландська архітектурна студія JA Joubert Architecture. Новий комплекс охоплює 135 тисяч квадратних метрів та має 1 150 квартир. Крім житлових приміщень, передбачені громадські простори та комерційні об'єкти, інтегровані в інфраструктуру комплексу.
Особливість забудови – хвиляста форма веж, яка повторює контури місцевого ландшафту. Такий підхід дозволив створити природну взаємодію з рельєфом і уникнути типових прямолінійних рішень. Усі будівлі оснащено каскадними зеленими терасами, які візуально перегукуються з формою довколишніх гір.
Ми створили різну висоту та ретельно розташували фасади, аби забезпечити панорамні види й сформувати більш демократичний квартал з власною ідентичністю,
– пояснив засновник бюро Марк Жубер.
Проєктування веж базувалося на модульній сітці, що забезпечило раціональне планування простору. Фасади будівель оздоблені скляними панелями та терасами, які виступають. Це додає динаміки архітектурі. На першому рівні облаштований пішохідний двір із зеленими алеями, що з'єднують між собою комерційні зони на нижніх поверхах. На більшій ділянці є чотири вежі. Вище у каскадному порядку розміщені квартири.
Для зручності мешканців під комплексом збудували трирівневий підземний паркінг.
Такий вигляд має оригінальний ЖК в Албанії / Фото зі сайту Dezeen
Що відомо про ще одну цікаву будівлю в Албанії?
Раніше в Албанії збудували незвичайний будинок, що виглядає як великий пазл. Його фасад складається з різноколірних блоків, які виступають на різну відстань. Будинок матиме висоту 71 метр, що є майже рівнем хмарочоса. У будівлі будуть розміщені магазини, готель, житло та підземний паркінг.