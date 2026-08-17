Украинцам в Польше могут снова разрешить жить бесплатно: кого это касается

Часть украинцев в Польше после изменения правил в июле лишилась возможности бесплатно проживать в центрах коллективного размещения. Теперь право на бесплатное проживание хотят вернуть, но не всем.

Кто из украинцев может восстановить право на бесплатное проживание в Польше

В польский Сейм внесли законопроект, который должен изменить правила проживания украинцев в центрах коллективного размещения, пишет Money.pl.

Если документ будет принят, бесплатно проживать там снова смогут матери, самостоятельно воспитывающие детей, члены семей людей из уязвимых групп и часть пенсионеров.

Право на бесплатное проживание предлагают вернуть матерям, самостоятельно воспитывающим детей и не состоящим в браке, либо чьи партнеры не проживают в Польше. Такую возможность могут получить пенсионеры, получающие не более 940 злотых в месяц.

Законопроект также должен изменить ситуацию для семей, члены которых сейчас находятся в разных условиях. Например, мать и ребенок с инвалидностью могут бесплатно проживать в центре, тогда как брат или сестра этого ребенка такого права не имеют. Изменения позволят распространить право на проживание и на таких членов семьи.

Документ был внесен в Сейм 3 августа, а рассмотреть его могут уже в сентябре. До этого местным органам социальной помощи рекомендовали оказывать поддержку людям другими способами, в частности через целевые выплаты.

По предварительным оценкам, изменения могут коснуться нескольких тысяч человек. Дополнительные расходы на такую поддержку оцениваются примерно в 18 миллионов злотых.

Напомним, с 1 июля 2026 года в Польше ограничили право украинцев на бесплатное проживание в центрах коллективного размещения. В частности, это касается части женщин с детьми старше одного года, а также пожилых людей, получающих польскую пенсию.