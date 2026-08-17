Хто з українців може повернути право на безоплатне проживання у Польщі

До польського Сейму внесли законопроєкт, який має змінити правила проживання українців у центрах колективного розміщення, пише Money.pl.

Якщо документ ухвалять, безоплатно залишатися там знову зможуть матері, які самостійно виховують дітей, члени сімей людей із вразливих груп та частина пенсіонерів.

Право на безоплатне проживання пропонують повернути матерям, які самостійно виховують дітей і не перебувають у шлюбі або чиї партнери не живуть у Польщі. Таку можливість можуть отримати пенсіонери, які отримують не більше 940 злотих на місяць.

Законопроєкт також має змінити ситуацію для сімей, члени яких зараз опинилися в різних умовах. Наприклад, мати та дитина з інвалідністю можуть безоплатно жити у центрі, тоді як брат або сестра цієї дитини такого права не мають. Зміни дозволять поширити право на проживання і на таких членів родини.

Документ внесли до Сейму 3 серпня, а розглянути його можуть уже у вересні. До цього місцевим органам соціальної допомоги рекомендували підтримувати людей іншими способами, зокрема через цільові виплати.

За попередніми оцінками, зміни можуть стосуватися кількох тисяч людей. Додаткові витрати на таку підтримку оцінюють приблизно у 18 мільйонів злотих.

Нагадаємо, з 1 липня 2026 року у Польщі обмежили право українців на безоплатне проживання в центрах колективного розміщення. Зокрема, частина жінок із дітьми старше одного року, а також люди похилого віку, які отримують польську пенсію.