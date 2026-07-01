Вже 1 липня, сьогодні, набуває чинності поправка до закону, що поступово скасовує допомогу для громадян України в Польщі, пише InPoland.

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Що варто знати про зміни для українців у Польщі?

Вже починаючи з 2025 року у Польщі почали вводити певні обмеження для українців. Почалося з того, що безробітні українці втратити доступ до безплатної медицини. Також обмежили й виплату 800+: вона зараз залежить одразу від двох факторів – економічної залученості батьків та навчання дитини у польському навчальному закладі.

Громадяни України, що мають статус UKR, можуть отримати лікування тільки у випадку, якщо мають медичне страхування – тобто за умови працевлаштування, ведення бізнесу чи реєстрації як безробітні.

В ось з 1 липня 2026 року в Польщі планують дуже сильно обмежити право на проживання в центрах колективного розміщення. Право на безплатне проживання втратять представники вразливих груп – українські жінки та їхні діти старше одного року, а також люди похилого віку, які отримують польські пенсії. При цьому неважливо, який саме розмір пенсії – кілька тисяч, сотень чи навіть десятків злотих.

Натомість право проживати у колективних центрах безплатно надалі залишатиметься за:

вагітними жінками;

жінками з дітьми віком до 1 року;

людьми з інвалідністю;

пенсіонерами без польської пенсії та родичів у країні.

Що ще варто знати українцям у Польщі?

Все більше українців, що 2026 року приїздять до Польщі, не можуть отримати там статус PESEL UKR – натомість вони отримують PESEL зі статусом NUE. Це пов'язано з тим, що у польському уряді вірять, що чимало українців не тікають від війни, а їдуть у Польщу на заробітки.

Відтак, перевірки посилили, і українці, що приїздять до Польщі з регіонів України, де не ведуться безпосередньо бойові дії, можуть отримати відмову у наданні статусу.