У вівторок під час дебатів у парламенті прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр висловився щодо пропозиції Єврокомісії про майбутні обмеження тимчасового захисту для українців, пише "Європейська правда".

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Що відомо про ставлення Угорщини до продовження тимчасового захисту?

Голова угорської партії Mi Hazánk Ласло Троцкаї на засіданні парламенту заявив, що уряд має висловити свою позицію у ситуації щодо продовження тимчасового захисту – зокрема й того, що його надалі не надаватимуть чоловікам віком 23 – 60 років, адже вони підпадають під призовний вік. Основною причиною занепокоєння для Угорщини є те, що на Закарпатті проживає чисельна угорська громада, що "постраждає від цього".

Петер Мадяр у відповідь заявив, що своїм запитанням політик "стукав у відчинені двері" – адже на публічному засіданні Ради ЄС голова міністерства внутрішніх справ Габор Посфай вже заявив, що Угорщина не підтримує пропозицію Європейської комісії.

Якщо ініціативу від Ради ЄС все ж ухвалять, нові правила набудуть чинності на початку березня 2027 року. Втім, незалежно від рішення ЄС, Мадяр вже пообіцяв, що в Угорщині надаватимуть захист "тим, хто приїжджає до нашої країни, щоб уникнути призову".

Також він висловився, що кожен угорський співвітчизник може розраховувати на уряд "Тиси" як тут, так і за кордоном.

Як можуть змінитися правила тимчасового захисту для українців?

Нещодавно Європейська комісія вже представила пропозицію продовжити тимчасовий захист для українців у Європі до 4 березня 2028 року. Втім, очікується, що запровадять його все ж з певними змінами, і стосуватимуться вони передусім чоловіків призовного віку.

Чимало держав виступають за те, аби обмежити можливість отримувати захист чоловікам 23 – 60 років. Втім, це стосуватиметься лише тих людей, що приїдуть до ЄС після запровадження нових правил. А ось для людей, що вже отримали захист, нічого не зміниться.