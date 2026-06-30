Во вторник во время дебатов в парламенте премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр высказался по поводу предложения Еврокомиссии о будущих ограничениях временной защиты для украинцев, пишет"Европейская правда".

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Что известно об отношении Венгрии к продлению временной защиты?

Председатель венгерской партии Mi Hazánk Ласло Троцкаи на заседании парламента заявил, что правительство должно выразить свою позицию по вопросу продления временной защиты – в частности, по поводу того, что в дальнейшем она не будет предоставляться мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, ведь они подпадают под призывной возраст. Основной причиной беспокойства для Венгрии является то, что в Закарпатье проживает многочисленная венгерская община, которая "пострадает от этого".

Петер Мадьяр в ответ заявил, что своим вопросом политик "стучал в открытую дверь" – ведь на публичном заседании Совета ЕС глава министерства внутренних дел Габор Посфай уже заявил, что Венгрия не поддерживает предложение Европейской комиссии.

Если инициатива Совета ЕС все же будет принята, новые правила вступят в силу в начале марта 2027 года. Впрочем, независимо от решения ЕС, Мадяр уже пообещал, что в Венгрии будут предоставлять защиту "тем, кто приезжает в нашу страну, чтобы избежать призыва".

Также он заявил, что каждый венгерский соотечественник может рассчитывать на правительство "Тисы" как здесь, так и за рубежом.

Как могут измениться правила временной защиты для украинцев?

Недавно Европейская комиссия уже представила предложение продлить временную защиту для украинцев в Европе до 4 марта 2028 года. Впрочем, ожидается, что введут его все же с определенными изменениями, и касаться они будут прежде всего мужчин призывного возраста.

Немало государств выступают за то, чтобы ограничить возможность получения защиты мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет. Впрочем, это коснется только тех людей, которые прибудут в ЕС после введения новых правил. А вот для людей, уже получивших защиту, ничего не изменится.