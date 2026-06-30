Во вторник во время дебатов в парламенте премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр высказался по поводу предложения Еврокомиссии о будущих ограничениях временной защиты для украинцев, пишет"Европейская правда".
Интересно: Вопреки политике ЕС: почти миллион мигрантов в Испании получат легальный статус
Что известно об отношении Венгрии к продлению временной защиты?
Председатель венгерской партии Mi Hazánk Ласло Троцкаи на заседании парламента заявил, что правительство должно выразить свою позицию по вопросу продления временной защиты – в частности, по поводу того, что в дальнейшем она не будет предоставляться мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, ведь они подпадают под призывной возраст. Основной причиной беспокойства для Венгрии является то, что в Закарпатье проживает многочисленная венгерская община, которая "пострадает от этого".
Петер Мадьяр в ответ заявил, что своим вопросом политик "стучал в открытую дверь" – ведь на публичном заседании Совета ЕС глава министерства внутренних дел Габор Посфай уже заявил, что Венгрия не поддерживает предложение Европейской комиссии.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Если инициатива Совета ЕС все же будет принята, новые правила вступят в силу в начале марта 2027 года. Впрочем, независимо от решения ЕС, Мадяр уже пообещал, что в Венгрии будут предоставлять защиту "тем, кто приезжает в нашу страну, чтобы избежать призыва".
Также он заявил, что каждый венгерский соотечественник может рассчитывать на правительство "Тисы" как здесь, так и за рубежом.
Как могут измениться правила временной защиты для украинцев?
Недавно Европейская комиссия уже представила предложение продлить временную защиту для украинцев в Европе до 4 марта 2028 года. Впрочем, ожидается, что введут его все же с определенными изменениями, и касаться они будут прежде всего мужчин призывного возраста.
Немало государств выступают за то, чтобы ограничить возможность получения защиты мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет. Впрочем, это коснется только тех людей, которые прибудут в ЕС после введения новых правил. А вот для людей, уже получивших защиту, ничего не изменится.