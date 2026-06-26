Наразі тимчасовий захист діє до 4 березня 2027 року – втім, вже є план його продовження до 2028 року від Єврокомісії. Цей статус дозволяє українцям, що легально виїхали до країн ЄС через війну, проживати, працювати та навчатися у країнах Євросоюзу.
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Як продовжать тимчасовий захист для українців?
Про плани на продовження тимчасового захисту на брифінгу у Брюсселі повідомив єврокомісар з внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер, пише "Укрінформ".
Ми презентуємо сьогодні пропозицію продовжити захист ще на рік,
– заявив Бруннер.
Ця пропозиція враховує оборонні потреби України та потреби відновлення. Та, за словами єврокомісара, до продовження тимчасового захисту буде внесене одне уточнення – його не надаватимуть чоловікам призовного віку.
Пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не даватиметься новоприбулим особам, яким не дозволено виїжджати з України у зв’язку із військовими зобов’язаннями. Це те, що нас просила зробити Україна, і ми це робимо,
– додав політик.
Наразі у ЄС перебувають приблизно 4,4 мільйона біженців з України – і це більше, ніж будь-де у світі. Та Бруннер уточнив, що українським чоловікам не забороняється подаватися на статус біженця, і відкинув звинувачення щодо можливого порушення прав людини.
Тимчасовий захист можуть надавати не всім / Фото Pexels
Також він підтвердив запуск пілотного проєкту сприяння повернення українців на батьківщину. Мовиться і про тих біженців, що хочуть повернутися вже зараз, і про тих, що може це зробити тільки після завершення війни.
Пропозиція продовжити захист ще на рік – це, за словами Магнуса Бруннера, частина ширшої програми переходу від цього статусу до більш стабільного легального перебування українців в ЄС.
Втім, лише рік тому Єврокомісія закликала країни-члени підготуватися до поступового припинення програми тимчасового захисту. А 2024 року ухвалили рекомендації щодо "скоординованого переходу" до інших правових статусів українців у Європі – проте прогрес країн залишається нерівномірним.
Чи можуть українців примусово повернути з-за кордону?
Попри існування програм підтримки повернення українців, для частини людей під тимчасовим захистом є інший сценарій – екстрадиція, тобто примусове повернення до України. 2024 року так повернулися на батьківщину 75 людей. Втім, застосовується такий механізм до лише двох категорій людей:
- засуджені особи, що покинули країну після винесення вироку, але не відбули покарання;
- підозрювані та обвинувачені, що залишили Україну під час досудового розслідування чи судового процесу.