Однак у цьому контексті мовиться не про звичайних мігрантів або біженців. Про це повідомляють у Дніпровському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України.
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Кому загрожує екстрадиція?
Екстрадиція застосовується до двох основних категорій осіб:
- підозрювані та обвинувачені, які залишили Україну під час досудового розслідування або судового процесу та щодо яких є рішення суду про тримання під вартою;
- засуджені особи, які ухилилися від відбування покарання, покинувши країну після винесення обвинувального вироку.
За даними відомства, лише у 2024 році до України було екстрадовано 75 осіб.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Чому перебування за кордоном не звільняє від відповідальності?
Наявність статусу біженця або тривале перебування в іншій країні не скасовує кримінального переслідування в Україні. Як тільки правоохоронні органи отримують інформацію про місцеперебування розшукуваної особи, запускається процедура міжнародної взаємодії між судами та іноземними правоохоронними органами.
Український суд готує пакет документів, який зазвичай включає:
- дані про кримінальне правопорушення та докази;
- ухвалу про арешт або обвинувальний вирок;
- інформацію про громадянство та строки давності притягнення до відповідальності.
Усі матеріали мають бути офіційно засвідчені та перекладені мовою країни, де перебуває розшукувана особа.
Що відомо про примусове повернення українців з-за кордону / Фото Unsplash
Як відбувається процедура повернення?
Ключову роль у процесі відіграє Міністерство юстиції України. Після отримання документів через прокуратуру воно протягом кількох днів надсилає запит про видачу особи до відповідних органів іноземної держави. Далі можливі два варіанти розвитку подій:
- Якщо екстрадицію погоджено: особу передають українській стороні, а транспортування та супровід здійснюють правоохоронні органи, зокрема Національна поліція, Національна гвардія та Державна кримінально-виконавча служба.
- Якщо у видачі відмовлено: Україна може ініціювати альтернативні механізми – зокрема передати справу для кримінального переслідування в країні перебування особи.
Важливий нюанс! Екстрадиція не є масовим процесом і не стосується звичайних українців, які легально перебувають за кордоном. Вона застосовується виключно у випадках кримінального переслідування або ухилення від вироку суду.
У відомстві наголошують, що міжнародна система співпраці дозволяє забезпечити невідворотність покарання навіть тоді, коли особа намагається уникнути правосуддя за межами країни.
Раніше ми писали, що в Європі запускають систему контролю Eurodac, яка дозволяє ідентифікувати іноземців за допомогою біометричних даних та перевіряти історію їхніх звернень по міжнародний захист у країнах Європейського Союзу. Одним із головних завдань Eurodac є виявлення випадків, коли одна й та сама особа подає заяви на отримання притулку одразу в кількох країнах Європейського Союзу.