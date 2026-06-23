Однако в данном контексте речь идет не об обычных мигрантах или беженцах. Об этом сообщают в Днепровском межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины.

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Кому грозит экстрадиция?

Экстрадиция применяется к двум основным категориям лиц:

подозреваемые и обвиняемые, покинувшие Украину во время досудебного расследования или судебного процесса и в отношении которых имеется решение суда о содержании под стражей;

осужденные лица, уклонившиеся от отбывания наказания, покинув страну после вынесения обвинительного приговора.

По данным ведомства, только в 2024 году в Украину было экстрадировано 75 человек.

Почему пребывание за границей не освобождает от ответственности?

Наличие статуса беженца или длительное пребывание в другой стране не отменяет уголовного преследования в Украине. Как только правоохранительные органы получают информацию о местонахождении разыскиваемого лица, запускается процедура международного взаимодействия между судами и иностранными правоохранительными органами.

Украинский суд готовит пакет документов, который обычно включает:

данные об уголовном правонарушении и доказательства;

постановление об аресте или обвинительный приговор;

информацию о гражданстве и сроках давности привлечения к ответственности.

Все материалы должны быть официально заверены и переведены на язык страны, где находится разыскиваемое лицо.



Что известно о принудительном возвращении украинцев из-за рубежа / Фото Unsplash

Как проходит процедура возвращения?

Ключевую роль в этом процессе играет Министерство юстиции Украины. После получения документов через прокуратуру оно в течение нескольких дней направляет запрос о выдаче лица в соответствующие органы иностранного государства. Далее возможны два варианта развития событий:

Если экстрадиция согласована: лицо передают украинской стороне, а транспортировку и сопровождение осуществляют правоохранительные органы, в частности Национальная полиция, Национальная гвардия и Государственная уголовно-исполнительная служба.

лицо передают украинской стороне, а транспортировку и сопровождение осуществляют правоохранительные органы, в частности Национальная полиция, Национальная гвардия и Государственная уголовно-исполнительная служба. Если в выдаче отказано: Украина может инициировать альтернативные механизмы — в частности, передать дело для уголовного преследования в стране пребывания лица.

Важный нюанс! Экстрадиция не является массовым процессом и не касается обычных украинцев, легально находящихся за рубежом. Она применяется исключительно в случаях уголовного преследования или уклонения от исполнения приговора суда.

В ведомстве подчеркивают, что международная система сотрудничества позволяет обеспечить неотвратимость наказания даже тогда, когда лицо пытается уклониться от правосудия за пределами страны.

Ранее мы писали, что в Европе запускают систему контроля Eurodac, которая позволяет идентифицировать иностранцев с помощью биометрических данных и проверять историю их обращений за международной защитой в странах Европейского Союза. Одной из главных задач Eurodac является выявление случаев, когда одно и то же лицо подает заявления на получение убежища сразу в нескольких странах Европейского Союза.