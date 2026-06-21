Как сообщили в польском Министерстве внутренних дел и администрации, новая версия Eurodac станет важным инструментом для пограничной службы, полиции и других правоохранительных органов в сфере контроля миграции и обеспечения безопасности.

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Что такое Eurodac?

Eurodac – это европейская система идентификации и регистрации биометрических данных иностранцев. Она охватывает:

лиц, подающих заявления на получение убежища в странах ЕС,

а также тех, кого задержали при незаконном пересечении границы или нелегальном пребывании на территории государств-членов.

Система собирает и сравнивает отпечатки пальцев, фотографии лица, а также ряд дополнительных данных, в частности информацию о проездных документах и номера паспортов. Для повышения эффективности идентификации новая система предусматривает сбор данных даже у детей в возрасте от шести лет.

В чем заключается задача Eurodac?

Одной из главных задач Eurodac является выявление случаев, когда одно и то же лицо подает заявления на получение убежища сразу в нескольких странах Европейского Союза. С помощью системы пограничники смогут быстро проверить, обращался ли иностранец ранее за международной защитой в другом государстве ЕС и фиксировались ли попытки незаконного пересечения границы. Это позволит оперативнее определять страну, ответственную за рассмотрение заявления, и ускорить принятие административных решений.



Что известно о системе Eurodac / Фото Unsplash

По словам заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Томаша Шиманского, запуск новой системы будет способствовать более эффективному обмену информацией между странами ЕС и усилению защиты внешних границ Сообщества.

Запуск системы означает более тесное сотрудничество между службами, более эффективные меры по противодействию нелегальной миграции и дальнейшее усиление защиты границ,

– отметил чиновник.

Помимо контроля за миграционными процессами, Eurodac также будет использоваться правоохранительными органами для борьбы с трансграничной преступностью и терроризмом.

Почему это важно? Ожидается , что внедрение новой версии Eurodac сделает процедуры предоставления убежища более прозрачными, а борьбу с нелегальной миграцией – более эффективной на уровне всего Европейского Союза.

Что следует знать украинским беженцам?

На данный момент официальных решений об отмене или прекращении временной защиты нет. В то же время в ЕС уже ведутся дискуссии о том, каким должен быть следующий этап политики в отношении украинцев.

Среди возможных сценариев, которые обсуждаются:

продление защиты в измененном формате;

переход части украинцев на другие виды видов на жительство (рабочие, студенческие, долгосрочные);

постепенное "снятие" системы временной защиты после стабилизации ситуации в Украине.

Окончательное решение будет зависеть от развития войны и политической позиции стран-членов ЕС.