Спрос на временных работников
О том, какая ситуация на польском рынке труда, пишет NV Бизнес.
Евгений Кириченко, основатель международной компании по трудоустройству Gremi Personal рассказал, что в 2026 году в Польше только распространяется тренд на временную занятость. По словам специалиста такая тенденция стала более заметной в конце 2025 года. В апреле спрос на такое трудоустройство вырос на 10%.
Сегодня польский бизнес работает в условиях высокой макроэкономической неопределенности. Компании сталкиваются с ростом расходов, дорогим персоналом, нестабильным спросом и осторожнее подходят к инвестициям. В таких условиях работодатели все больше ценят возможность быстро адаптировать масштабы найма к рыночной ситуации,
– отметил Кириченко.
Наибольший спрос Польша сейчас фиксирует в:
- логистике;
- складском секторе;
- легкой промышленности;
- e-commerce;
- пищевой переработке;
- сфере услуг.
Активно ищут работников также в розничной торговле. Особенно во время сезонного роста продаж.
Востребованные специальности:
- складские работники;
- комплектовщики заказов;
- производственный персонал;
- операторы линий и оборудования;
- работники пищевой промышленности;
- вспомогательный персонал в логистике и транспорте;
- технические работники и сезонный персонал в гостинично-ресторанном бизнесе.
По словам Кириченко, на рынке временной занятости преобладают производство, логистика и склады. Основные причины этого – высокая текучесть кадров, сезонные изменения в спросе и потребность непрерывного обеспечения операционной деятельности.
Компаниям все чаще нужна возможность быстро увеличивать или сокращать количество персонала в зависимости от бизнес-ситуации. Именно поэтому временная занятость становится для многих работодателей инструментом управления рисками и сохранения операционной гибкости,
– пояснил основатель Gremi Personal.
Изменилась также позиция работника. Ранее учитывали почасовую ставку, а теперь:
- стабильность сотрудничества;
- легальность трудоустройства;
- график;
- скорость рекрутинга;
- дополнительные соцгарантии.
Типичным стало то, что работодатели активно предлагают бонусы за посещаемость. Также могут предоставить жилье, транспорт. Чаще согласовывают гибкий график или упрощенные системы трудоустройства.
Иностранные работники в Польше
На фоне таких изменений на рынке в Польше растет количество иностранных работников. За первый квартал 2026 года в годовом измерении рынок труда расширился на 8,6% застрахованных иностранных работников. Это примерно +1,295 миллиона человек.
Заметьте! В конце 2025 года уровень прироста показателя был на уровне 7,9%.
По словам Кириченко, еще более активно на польском рынке труда растет количество украинских работников. В течение первого квартала 2026 года численность работников из Украины в Польше выросла на 9,7% в годовом измерении (до 865 тысяч человек).
В таких условиях решение польского правительства продолжить для украинцев упрощенный доступ к рынку труда без необходимости получения отдельного разрешения выглядит вполне прагматичным шагом для поддержки экономики и компенсации дефицита кадров,
– основатель компании по трудоустройству.
В частности известно, что польские власти сейчас работает на цифровизацию процедур. Ожидается, что это позволит более быстро закрывать кадровые вопросы в период высокого спроса на работников.
Дефицит кадров в Украине
Украина имеет похожую ситуацию с большим спросом на работников и меньшим количеством соответствующих кандидатов на должности. Так, в последнее время распространялась информация о трудовых мигрантов в Украине, которые якобы могут исправить ситуацию.
В то же время в Министерстве экономики отмечали, что трудовые мигранты не являются приоритетом для Украины. Сейчас стоит задача возвращать украинцев из-за границы. Но конечно, для этого нужно создать соответствующие условия.