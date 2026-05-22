Попит на тимчасових працівників

Про те, яка ситуація на польському ринку праці, пише NV Бізнес.

Євген Кіріченко, засновник міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal розповів, що у 2026 році в Польщі лише поширюється тренд на тимчасову зайнятість. За словами фахівця така тенденція стала більш помітною наприкінці 2025 року. У квітні попит на таке працевлаштування зріс на 10%.

Сьогодні польський бізнес працює в умовах високої макроекономічної невизначеності. Компанії стикаються зі зростанням витрат, дорогим персоналом, нестабільним попитом та обережніше підходять до інвестицій. У таких умовах роботодавці дедалі більше цінують можливість швидко адаптувати масштаби найму до ринкової ситуації,

– зазначив Кіріченко.

Найбільший попит Польща нині фіксує у:

логістиці;

складському секторі;

легкій промисловості;

e-commerce;

харчовій переробці;

сфері послуг.

Активно шукають працівників також у роздрібній торгівлі. Особливо в час сезонного зростання продажів.

Затребувані спеціальності:

складські працівники;

комплектувальники замовлень;

виробничий персонал;

оператори ліній та обладнання;

працівники харчової промисловості;

допоміжний персонал у логістиці й транспорті;

технічні працівники та сезонний персонал у готельно-ресторанному бізнесі.

За словами Кіріченка, на ринку тимчасової зайнятості переважають виробництво, логістика та склади. Основні причини цього – висока плинність кадрів, сезонні зміни в попиті та потреба безперервного забезпечення операційної діяльності.

Компаніям усе частіше потрібна можливість швидко збільшувати або скорочувати кількість персоналу залежно від бізнес-ситуації. Саме тому тимчасова зайнятість стає для багатьох роботодавців інструментом управління ризиками та збереження операційної гнучкості,

– пояснив засновник Gremi Personal.

Змінилася також позиція працівника. Раніше враховували погодинну ставку, а тепер:

стабільність співпраці;

легальність працевлаштування;

графік;

швидкість рекрутингу;

додаткові соцгарантії.

Типовим стало те, що роботодавці активно пропонують бонуси за відвідуваність. Також можуть надати житло, транспорт. Частіше погоджують гнучкий графік чи спрощені системи працевлаштування.

Іноземні працівники в Польщі

На тлі таких змін на ринку у Польщі зростає кількість іноземних працівників. За перший квартал 2026 року в річному вимірі ринок праці розширився на 8,6% застрахованих іноземних працівників. Це приблизно +1,295 мільйона людей.

Зауважте! У кінці 2025 року рівень приросту показника був на рівні 7,9%.

За словами Кіріченко, ще біль активно на польському ринку праці зростає кількість українських працівників. Протягом першого кварталу 2026 року чисельність працівників з України у Польщі зросла на 9,7% у річному вимірі (до 865 тисяч людей).

У таких умовах рішення польського уряду продовжити для українців спрощений доступ до ринку праці без необхідності отримання окремого дозволу виглядає цілком прагматичним кроком для підтримки економіки та компенсації дефіциту кадрів,

– засновник компанії з працевлаштування.

Зокрема відомо, що польська влада нині працює на цифровізацію процедур. Очікується, що це дозволить більш швидко закривати кадрові питання в період високого попиту на працівників.

Дефіцит кадрів в Україні

Україна має схожу ситуацію з великим попитом на працівників та меншою кількістю відповідних кандидатів на посади. Так, останнім часом ширилась інформація щодо трудових мігрантів в Україні, які нібито можуть виправити ситуацію.

Водночас у Міністерстві економіки зазначали, що трудові мігранти не є пріоритетом для України. Нині стоїть завдання повертати українців з-за кордону. Але звичайно, для цього потрібно створити відповідні умови.