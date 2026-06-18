Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своём письме лидерам стран ЕС отметила, что продление временной защиты не должно "подрывать способность Украины к самообороне", пишет Spiegel.

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Как могут измениться правила временной защиты?

В издании считают, что такая формулировка в письме председателя Еврокомиссии может означать, что правила въезда для мужчин призывного возраста могут ужесточиться. Впрочем, защиту для украинцев планируют продлить, и пока нет ни конкретных механизмов того, как именно могут ограничить въезд для мужчин, ни даже окончательного решения.

Но вопрос об изменении правил защиты уже обсуждался в начале июня во время встречи министров внутренних дел ЕС. Еще тогда Германия, а также несколько других государств выступили за то, чтобы пересмотреть правила предоставления убежища украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет.

Один из возможных вариантов изменения правил заключается в том, чтобы полностью исключить эту категорию мужчин из системы временной защиты. Впрочем, даже если подобное решение будет принято, оно коснется только новых просителей убежища. А вот мужчин, которые уже получили защиту в странах ЕС и проживают там, оно не затронет.

Какие варианты обсуждаются в странах ЕС?

В настоящее время за ограничение въезда мужчин выступают далеко не все члены Европейского Союза. Например, за изменения выступает Германия, а также ограничить предоставление временной защиты требуют Чехия, Нидерланды и Польша. В то же время Словакия выступает за то, чтобы продлить временную защиту по действующим правилам.

А для того, чтобы принять решение, за него должно проголосовать квалифицированное большинство стран-членов ЕС. Для этого нужна поддержка хотя бы 15 государств, представляющих 65% населения Евросоюза.