Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму листі до лідерів країн ЄС зазначила, що продовження тимчасового захисту не має "підривати здатність України до самооборони", пише Spiegel.

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Як можуть змінитися правила тимчасового захисту?

У виданні вважають, що таке формулювання у листі президентки Єврокомісії може означати, що правила в'їзду для чоловіків призовного віку можуть ускладнити. Втім, захист для українців планують продовжити, і наразі немає ані конкретних механізмів щодо того, як саме можуть обмежити в'їзд для чоловіків, ані навіть остаточного рішення.

Та питання щодо зміни правил захисту вже обговорювалося на початку червня під час зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС. Ще тоді Німеччина, а також кілька інших держав виступили за те, аби переглянути правила надання прихистку українським чоловікам віком 23 – 60 років.

Один з можливих варіантів зміни правил полягає у тому, аби повністю виключити цю категорію чоловіків зі схеми тимчасового захисту. Втім, навіть якщо подібне рішення ухвалять, воно стосуватиметься тільки нових прохачів притулку. Натомість чоловіків, що вже отримали захист у країнах ЄС та проживають там, воно не торкнеться.

Які варіанти обговорюють у країнах ЄС?

Наразі за обмеження в'їзду чоловіків виступають далеко не всі члени Європейського Союзу. Наприклад, змін бажає Німеччина, також обмежити надання тимчасового захисту вимагають Чехія, Нідерланди та Польща. Водночас Словаччина виступає за те, аби продовжити тимчасовий захист за чинними правилами.

А для того, аби ухвалити рішення, за нього має проголосувати кваліфікована більшість країн-членів ЄС. Для цього потрібна підтримка хоча б 15 держав, що представляють 65% населення Євросоюзу.