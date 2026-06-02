Наразі тривають консультації щодо критеріїв, механізмів реалізації та категорій українців, яких можуть стосуватися потенційні зміни. Про це повідомив дипломат ЄС у коментарі "Суспільному".

Які зміни обговорюють у ЄС?

Одним із варіантів, який розглядають у Брюсселі, є прив'язка майбутніх обмежень до українського законодавства щодо виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Фактично йдеться про те, що країни ЄС можуть враховувати, чи мав конкретний громадянин законні підстави для виїзду з України. Якщо певні категорії чоловіків мають право залишати країну відповідно до українських правил, це може бути враховано й під час надання тимчасового захисту в Європі.

Водночас саме перевірка таких підстав викликає найбільше запитань серед європейських урядів. Дипломат зазначив, що встановити обставини виїзду кожної людини може бути складно як юридично, так і технічно.

Окремо обговорюється ситуація українських громадян, які виїхали до країн ЄС на законних підставах, але після завершення дозволеного терміну перебування не повернулися до України. Саме ця категорія може стати предметом найбільш гострих дискусій між державами-членами.

Серед країн-членів є більшість, яка загалом підтримує відповідні обмеження, але дискусія щодо критеріїв та механізмів реалізації ще триває,

– зазначив європейський дипломат.

Серед держав, які схиляються до запровадження певних обмежень для українських чоловіків призовного віку, називають Польщу, Чехію та Нідерланди.

Водночас позиції всіх членів Європейського Союзу не є одностайними. Зокрема, Німеччина продовжує обговорювати можливі варіанти змін, а Словаччина, за наявною інформацією, виступає за продовження чинного механізму тимчасового захисту без додаткових обмежень.

Наразі рішення про продовження дії тимчасового захисту ухвалюється кваліфікованою більшістю країн ЄС. Для цього необхідна підтримка щонайменше 15 держав, які представляють не менше 65% населення Євросоюзу.

Кого можуть торкнутися нові правила?

За попередніми даними, потенційні зміни можуть стосуватися насамперед нових заявників, які звертатимуться по тимчасовий захист після ухвалення відповідних рішень. Відтак, понад мільйону ста п'ятдесяти тисячам українських чоловіків, що вже мають цей статус у Європі, нічого не загрожує.

Станом на сьогодні механізмом тимчасового захисту в країнах ЄС користуються близько 4,33 мільйона громадян України. Найбільше українських біженців перебуває в Німеччині, Польщі та Чехії.

Остаточних рішень щодо перегляду механізму тимчасового захисту поки не ухвалено. Втім, обговорення цього питання свідчить про те, що країни ЄС уже починають шукати довгострокові підходи до врегулювання статусу мільйонів українців, які перебувають на території Союзу після початку повномасштабної війни.