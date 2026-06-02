В ЄС можуть змінити законодавство щодо мігрантів

Найбільше запропоновані зміни в ЄС стосуватимуться шукачів притулку, які отримали відмову. Їх відправлятимуть до "центрів за межами блоку". Таким чином планується контролювати міграцію та забезпечити безпеку державам. Про це пише Politico.

У Європейському Союзі 12 червня планують запустити реформу міграційного права й надання притулків. Комісар з питань міграції Магнус Бруннер розповів, що таким чином вдасться посилити контроль над тими, хто приїжджає до ЄС і хто має покинути країни.

За словами Бруннера, лише 27% шукачів притулку отримали відмову.

Країни блоку матимуть право вирішувати, хто з мігрантів матиме залишити територію. Але їх відправлятимуть до "центрів повернення". Суспільство не повністю підтримує такі зміни, бо вони нібито будуть сприяти більшим зловживанням та порушенням прав людини.

Серед позитивного: реформа обіцяє громадянам безпеку, адже запроваджує суворіші правила поводження з людьми, які можуть скоювати злочини. Державні представники для контролю отримають право обшукувати будинки, проводити тривалі затримання, забороняти в'їзд до країн та карати тих, хто не хоче виконувати вимоги.

Французький депутат Європарламенту Франсуа-Ксав’є Белламі заявив, що мігранти без права залишатися в Європі не зможуть там перебувати фактично.

Роками Європа надсилала найгірший можливий сигнал: навіть якщо у вас не було права залишатися, ймовірність того, що нічого не станеться, була високою. Ця епоха закінчується. Якщо у вас немає права залишатися в Європі, вам доведеться піти,

– прокоментував зміни Белламі.

Водночас інша депутатка з Франції текст реформи розкритикувала. Вона вважає, що дозвіл на розміщення центрів поза межами Європейського Союзу, затримання неповнолітніх та "візити додому, подібні на практику ICE" не можуть застосовуватися. А директорка з питань захисту прав біженців у ЄС Міжнародного комітету з питань біженців Марта Веландер назвала реформу міграційного права "тривожним новим розділом у підході ЄС до питань притулку та міграції".

Нагадаємо! У США діє Служба імміграційного та митного контролю, яка займається виявленням, затриманням і депортацією іноземців, що порушили законодавство.



Останніми роками особливу увагу привертають рейди так званої ICE на робочих місцях, перевірки документів, затримання нелегальних мігрантів та осіб, щодо яких уже винесено рішення про виселення. Іноді службовці вдаються до надмірно жорстких методів, розлучення сімей і порушення прав людини.

У ЄС можуть запровадити схожу практику, що нормалізує імміграційні рейди та утримання людей під вартою. На думку посадовців, реформа також, імовірно, збільшить ризик депортації людей до країн, де їх можуть переслідувати.

Зауважимо, що минулого місяця подібні переговори вже відбувалися, але тоді посадовці ЄС мали розбіжності. Наразі угоду вдалося укласти, частина норм запрацює через рік. Але вже від 1 червня запроваджуються заходи, що дозволяють країнам створювати центри повернення. Угоду ще мають схвалити в Раді та Парламенті.

Що буде з українцями після завершення тимчасового захисту в ЄС?

Кількість українців із тимчасовим захистом у країнах ЄС поступово зменшується, однак це не означає масового повернення додому. У коментарі 24 Каналу експерт з міграційної політики Василь Воскобойник пояснив, що дедалі більше українців переходять на інші форми легалізації, до прикладу, трудові, навчальні чи сімейні дозволи на проживання. Саме тому люди відмовляються від статусу тимчасового захисту ще до завершення його дії.

Водночас і європейські країни поступово змінюють підхід до українців. Якщо у 2022 – 2024 роках основний акцент робився на наданні житла, соціальної допомоги та безпеки, то тепер уряди очікують від біженців активнішої інтеграції на ринок праці та сплати податків. Через це багато держав уже готують механізми переходу українців із тимчасового захисту на інші правові підстави перебування.

Коли чинний механізм тимчасового захисту завершиться, то в ЄС запровадять нові моделі легалізації. Серед посадовців є думка, що тимчасовий захист можуть продовжити щонайменше до 2028 року, поки країни не напрацюють остаточні рішення для мільйонів українців.