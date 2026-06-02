В ЕС могут изменить законодательство в отношении мигрантов

Больше всего предложенные изменения в ЕС будут касаться искателей убежища, которые получили отказ. Их будут отправлять в "центры за пределами блока". Таким образом планируется контролировать миграцию и обеспечить безопасность государствам. Об этом пишет Politico.

В Европейском Союзе 12 июня планируют запустить реформу миграционного права и предоставления убежищ. Комиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер рассказал, что таким образом удастся усилить контроль над теми, кто приезжает в ЕС и кто должен покинуть страны.

По словам Бруннера, только 27% искателей убежища получили отказ.

Страны блока будут иметь право решать, кто из мигрантов должен покинуть территорию. Но их будут отправлять в "центры возвращения". Общество не полностью поддерживает такие изменения, потому что они якобы будут способствовать большим злоупотреблением и нарушением прав человека.

Среди положительного: реформа обещает гражданам безопасность, ведь вводит строгие правила обращения с людьми, которые могут совершать преступления. Государственные представители для контроля получат право обыскивать дома, проводить длительные задержания, запрещать въезд в страны и наказывать тех, кто не хочет выполнять требования.

Французский депутат Европарламента Франсуа-Ксавье Беллами заявил, что мигранты без права оставаться в Европе не смогут там находиться фактически.

Годами Европа посылала худший возможный сигнал: даже если у вас не было права оставаться, вероятность того, что ничего не произойдет, была высокой. Эта эпоха заканчивается. Если у вас нет права оставаться в Европе, вам придется уйти,

– прокомментировал изменения Беллами.

В то же время другой депутат из Франции текст реформы раскритиковала. Она считает, что разрешение на размещение центров за пределами Европейского Союза, задержание несовершеннолетних и "визиты домой, подобные практике ICE" не могут применяться. А директор по вопросам защиты прав беженцев в ЕС Международного комитета по вопросам беженцев Марта Веландер назвала реформу миграционного права "тревожным новым разделом в подходе ЕС к вопросам убежища и миграции".

Напомним! В США действует Служба иммиграционного и таможенного контроля, которая занимается выявлением, задержанием и депортацией иностранцев, нарушивших законодательство.



В последние годы особое внимание привлекают рейды так называемой ICE на рабочих местах, проверки документов, задержания нелегальных мигрантов и лиц, в отношении которых уже вынесено решение о выселении. Иногда служащие прибегают к чрезмерно жестким методам, развода семей и нарушению прав человека.

В ЕС могут ввести похожую практику, что нормализует иммиграционные рейды и содержание людей под стражей. По мнению чиновников, реформа также, вероятно, увеличит риск депортации людей в страны, где их могут преследовать.

Заметим, что в прошлом месяце подобные переговоры уже происходили, но тогда чиновники ЕС имели разногласия. Сейчас соглашение удалось заключить, часть норм заработает через год. Но уже с 1 июня вводятся меры, позволяющие странам создавать центры возвращения. Соглашение еще должны одобрить в Раде и Парламенте.

Количество украинцев с временной защитой в странах ЕС постепенно уменьшается, однако это не означает массового возвращения домой. У комментарии 24 Канала эксперт по миграционной политике Василий Воскобойник объяснил, что все больше украинцев переходят на другие формы легализации, к примеру, трудовые, учебные или семейные разрешения на проживание. Именно поэтому люди отказываются от статуса временной защиты еще до завершения его действия.

В то же время и европейские страны постепенно меняют подход к украинцам. Если в 2022 – 2024 годах основной акцент делался на предоставлении жилья, социальной помощи и безопасности, то теперь правительства ожидают от беженцев активной интеграции на рынок труда и уплаты налогов. Поэтому многие государства уже готовят механизмы перехода украинцев с временной защиты на другие правовые основания пребывания.

Когда действующий механизм временной защиты завершиться, то в ЕС введут новые модели легализации. Среди чиновников есть мнение, что временную защиту могут продлить как минимум до 2028 года, пока страны не наработают окончательные решения для миллионов украинцев.