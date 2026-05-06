У Государственной миграционной службе объяснили, кто имеет право на такую процедуру и какие шаги нужно пройти.

Что надо знать перед выездом?

В миграционной службе объяснили порядок оформления выезда на постоянное место жительства за границу. Речь идет об обязательной процедуре для граждан, которые планируют официально сменить страну проживания.

Право на оформление такого выезда имеют украинцы, достигшие 16-летнего возраста. Для этого необходимо подать заявление на имя руководителя территориального подразделения миграционной службы по месту регистрации.

Подать документы можно лично, обратившись в подразделение ГМС. Заявление разрешается заполнить самостоятельно или с помощью работника службы. Для совершеннолетних заявителей нужно оформить два экземпляра документа.

Процедура предусматривает несколько этапов, которые необходимо пройти последовательно:

подать заявление в территориальный орган ГМС;

дождаться решения (его принимают в течение 5 дней);

после положительного решения – сняться с регистрации места жительства в Украине;

получить справку из налоговых органов об отсутствии задолженностей;

повторно обратиться в ГМС для проставления соответствующих отметок в документах.

Только после выполнения всех этих шагов гражданин может официально выехать за границу на постоянное проживание.

Отдельные правила действуют для детей. Если родители планируют выезд вместе с ребенком, необходимо оформить отдельное заявление на каждого несовершеннолетнего. Для детей до 16 лет или лиц, признанных недееспособными, документы подают один из родителей, опекун или другой законный представитель.

Также стоит учесть сроки: после получения разрешения есть только шесть месяцев, чтобы выполнить все необходимые формальности. Если этого не сделать вовремя, процедуру придется проходить повторно.

