Сейчас продолжаются консультации относительно критериев, механизмов реализации и категорий украинцев, которых могут касаться потенциальные изменения. Об этом сообщил дипломат ЕС в комментарии "Суспільному".

Какие изменения обсуждают в ЕС?

Одним из вариантов, который рассматривают в Брюсселе, является привязка будущих ограничений к украинскому законодательству о выезде мужчин призывного возраста за границу.

Фактически речь идет о том, что страны ЕС могут учитывать, имел ли конкретный гражданин законные основания для выезда из Украины. Если определенные категории мужчин имеют право покидать страну в соответствии с украинскими правилами, это может быть учтено и при предоставлении временной защиты в Европе.

В то же время именно проверка таких оснований вызывает больше всего вопросов среди европейских правительств. Дипломат отметил, что установить обстоятельства выезда каждого человека может быть сложно как юридически, так и технически.

Отдельно обсуждается ситуация украинских граждан, которые выехали в страны ЕС на законных основаниях, но после завершения разрешенного срока пребывания не вернулись в Украину. Именно эта категория может стать предметом наиболее острых дискуссий между государствами-членами.

Среди стран-членов есть большинство, которое в целом поддерживает соответствующие ограничения, но дискуссия относительно критериев и механизмов реализации еще продолжается,

– отметил европейский дипломат.

Среди государств, которые склоняются к введению определенных ограничений для украинских мужчин призывного возраста, называют Польшу, Чехию и Нидерланды.

В то же время позиции всех членов Европейского Союза не являются единодушными. В частности, Германия продолжает обсуждать возможные варианты изменений, а Словакия, по имеющейся информации, выступает за продолжение действующего механизма временной защиты без дополнительных ограничений.

Сейчас решение о продлении действия временной защиты принимается квалифицированным большинством стран ЕС. Для этого необходима поддержка не менее 15 государств, которые представляют не менее 65% населения Евросоюза.

Кого могут коснуться новые правила?

По предварительным данным, потенциальные изменения могут касаться прежде всего новых заявителей, которые будут обращаться за временной защитой после принятия соответствующих решений. Поэтому, более миллиона ста пятидесяти тысячам украинских мужчин, уже имеющих этот статус в Европе, ничего не угрожает.

По состоянию на сегодня механизмом временной защиты в странах ЕС пользуются около 4,33 миллиона граждан Украины. Больше всего украинских беженцев находится в Германии, Польше и Чехии.

Окончательных решений по пересмотру механизма временной защиты пока не принято. Впрочем, обсуждение этого вопроса свидетельствует о том, что страны ЕС уже начинают искать долгосрочные подходы к урегулированию статуса миллионов украинцев, которые находятся на территории Союза после начала полномасштабной войны.