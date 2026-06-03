В социальных сетях в последние недели распространяется немало видео с людьми, что по ночам вылезают прямо из канализационных люков Нью-Йорка, и за дело уже взялась местная полиция. Вот только причина, по которой группы людей лезут в канализацию, до сих пор не понятна, пишет Guardian.

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Что известно о людях в канализации Нью-Йорка?

Первое сообщение о необычной активности полиция города получила еще 28 мая примерно в 23:00. Тогда свидетель из района Грейвсенд в Бруклине сообщил, что заметил восемь человек, снявших крышку люка, а уже через несколько часов вылезли наружу и переоделись возле припаркованных автомобилей.

И уже через два часа похожий вызов получили из другого района – Вильямсбурга. Там уже группа из семи человек провели в канализации более двух с половиной часов, а потом их забрал автомобиль.

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В Нью-Йорке группы людей лазят по канализации: смотрите видео

Подобный случай зафиксировали и в районе Астория в Квинсе, где жители увидели нескольких людей у люков примерно в два часа ночи.

Трое случайных парней в странных костюмах открыли канализацию и залезли туда, как Черепашки Ниндзя,

– рассказал свидетель изданию NBC New York.

Записи с камер наблюдения показывают, что мужчины обуты в высокие сапоги и имеют с собой фонарики. Одна из версий следствия заключается в том, что они обыскивают канализационную систему в поисках ценностей, что иногда попадают в сточные воды. Но пока точно неизвестно, связаны ли все инциденты между собой.

Полиция уже отправила в канализационную систему сотрудников из подразделения экстренных служб, но они не обнаружили никаких опасных предметов. Между тем департамент охраны окружающей среды города также провел проверки и не зафиксировал никаких повреждений оборудования.