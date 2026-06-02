Масштабный европейский проект предусматривает построение железнодорожного тоннеля, что будет тянуться аж на 64 километра – а это самое длинное расстояние для подобного пути в мире, пишет CNN.

Какие страны соединит новый железнодорожный тоннель?

Работы над железнодорожным путем между Австрией и Италией продолжаются уже 19 лет – но сейчас проект уже вступает в финальную стадию раскопок. Уже пробито первую главную галерею на границе между двумя странами.

Когда тоннель будет завершен, он должен стать решением для снижения интенсивности движения тяжелого транспорта: уменьшится количество шума и загрязнения в альпийских долинах.

Ожидается, что тоннель Бреннер соединит Австрию и Италию, пересекая Альпы прямо под границей двух государств. Уже через несколько недель шахтеры из обеих стран встретятся под горой – и это станет очень символическим моментом для проекта, на который уже потратили почти два десятилетия и более 10 миллиардов евро.

Но даже несмотря на приближение работ к завершению, эксперты все еще не убеждены, что тоннель будет иметь именно то влияние, которое ему пока приписывают. Ведь предыдущие подобные проекты в Альпах, например швейцарский Готтард, провалились в попытке перенаправить перевозки грузов с автомобилей на железную дорогу.

Тоннель Готтард показал, что доля железнодорожного транспорта в регионе выросла – а вот автомобильная активность не упала.

Когда заработает тоннель Бреннер?

Ожидается, что гигантский тоннель Бреннер запустят только в 2032 году, а до тех пор перед обеими странами еще остается немало работы: уложить рельсы, смонтировать контактную сеть и системы железнодорожной безопасности и тому подобное. Впрочем, уже сейчас существует вероятность, что начало работы железной дороги придется перенести на несколько лет.

Что интересно, Альпы тоннель будет пересекать без больших уклонов – и именно поэтому его называют базовым. Поезда не придется подниматься по старому и достаточно крутому маршруту, а это означает, что они будут двигаться очень быстро: пассажирские поезда будут ехать со скоростью около 200 километров в час вместо привычных 60 – 80.

Выиграют и грузовые поезда: они будут быстрее, но, что самое важное, им нужен будет только один локомотив, способный тянуть больше вагонов и более тяжелые грузы. Соответственно, удастся снизить цену перевозок, зато повысить надежность.

Кто оплачивает строительство?

Сейчас стоимость всего тоннеля оценивают в 10,5 миллиардов евро, и из них 2,3 миллиарда выделяет ЕС, ведь железная дорога имеет общеевропейское значение.

Сейчас во всем Евросоюзе пытаются повысить долю железнодорожных грузоперевозок – сейчас она составляет лишь 27%. Только этот тоннель может поднять ее до 50% уже к 2040 году.

