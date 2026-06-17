Чимало європейських авіакомпаній неодноразово попереджали, що жорсткі правила щодо фінансових зобов'язань та компенсацій призведуть до того, що ціни на квитки "злетять". Втім, чинний рівень захисту прав пасажирів все ж збережуть, пише Euronews.

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Які зараз права пасажирів літаків у ЄС?

Якщо рейс затримується на понад три години, пасажири й надалі матимуть право вимагати компенсацію – саме на цьому наполягав Європарламент. Низка країн-членів ЄС висловили проти цього рішення, та його однаково ухвалили.

Розмір компенсацій залишається таким самим, яким він був для авіакомпаній майже 20 років. Це забезпечує передбачуваність,

– заявив один з високопоставлених дипломатів ЄС.

Наразі пасажири можуть отримати компенсацію у розмірі 250 – 600 євро у випадку скасування рейсу, або ж його затримки на понад три години. Якщо рейс має протяжність понад 3500 кілометрів, тоді авіакомпанії будуть змушені виплатити 300 євро. Якщо ж затримки перевищить 4 години, або ж рейс доведеться скасувати, виплата зросте до 600 євро.

Окрім того, відповідно до нових правил, пасажири матимуть можливість безплатно брати з собою на борт особисту річ (сумку чи рюкзак розміром не більше, ніж 40×30×15 сантиметрів), а також невелику валізу на колесах, що не перевищує за сумарними габаритами 100 сантиметрів. Максимальна її вага – 7 кілограмів.

Нові правила стануть чинними вже 2027 року, і авіакомпанії будуть змушені включати у стандартну вартість квитка не тільки особисту річ, але й більшу ручну поклажу. Це має покласти край популярній практиці лоукостерів типу Ryanair та EasyJet стягувати додаткову плату за навіть невелику валізу.

Як це вплине на ціни на квитки?

Очікується, що ціна квитків внаслідок зміни правил може також піднятися – і особливо це буде помітно в лоукостерів, які зараз отримують додатковий прибуток від того, що пасажири змушені оплачувати додаткове місце для валіз на багажних полицях у салоні.

Та організації з захисту прав споживачів вже давно наполягали, що практика окремих лоукостерів стягувати плату за ручну поклажу є незаконною. А пасажири обов'язково повинні мати право на компенсацію, якщо рейс затримується.

Домовленості з цього приводу вдалося досягнути в п'ятницю між послами країн ЄС та головуванням Кіпру в Раді ЄС. Вже в понеділок Європарламент офіційно передасть остаточне підтвердження та спільний лист на підтримку угоди головуванню.