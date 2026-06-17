Многие европейские авиакомпании неоднократно предупреждали, что жесткие правила в отношении финансовых обязательств и компенсаций приведут к тому, что цены на билеты "взлетят". Впрочем, действующий уровень защиты прав пассажиров всё же сохранят, пишет Euronews.

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Каковы сейчас права пассажиров самолетов в ЕС?

Если рейс задерживается более чем на три часа, пассажиры по-прежнему будут иметь право требовать компенсацию — именно на этом настаивал Европарламент. Ряд стран-членов ЕС высказались против этого решения, но его все равно приняли.

Размер компенсаций остаётся таким же, каким он был для авиакомпаний почти 20 лет. Это обеспечивает предсказуемость,

– заявил один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

В настоящее время пассажиры могут получить компенсацию в размере 250–600 евро в случае отмены рейса или его задержки более чем на три часа. Если протяженность рейса превышает 3500 километров, авиакомпании будут обязаны выплатить 300 евро. Если же задержка превысит 4 часа или рейс придется отменить, выплата увеличится до 600 евро.

Кроме того, в соответствии с новыми правилами, пассажиры смогут бесплатно проносить с собой на борт личную вещь (сумку или рюкзак размером не более 40×30×15 сантиметров), а также небольшой чемодан на колесах, суммарные габариты которого не превышают 100 сантиметров. Максимальный вес чемодана — 7 килограммов.

Новые правила вступят в силу уже в 2027 году, и авиакомпании будут вынуждены включать в стандартную стоимость билета не только личную вещь, но и более крупную ручную кладь. Это должно положить конец популярной практике лоукостеров типа Ryanair и EasyJet взимать дополнительную плату даже за небольшой чемодан.

Как это повлияет на цены на билеты?

Ожидается, что в результате изменения правил цены на билеты также могут вырасти — и особенно это будет заметно у лоукостеров, которые сейчас получают дополнительную прибыль за счет того, что пассажиры вынуждены оплачивать дополнительное место для чемоданов на багажных полках в салоне.

При этом организации по защите прав потребителей уже давно настаивали на том, что практика отдельных лоукостеров взимать плату за ручную кладь является незаконной. А пассажиры обязательно должны иметь право на компенсацию, если рейс задерживается.

Договоренности по этому поводу удалось достичь в пятницу между послами стран ЕС и председательствующим Кипром в Совете ЕС. Уже в понедельник Европарламент официально передаст окончательное подтверждение и совместное письмо в поддержку соглашения председательствующему.