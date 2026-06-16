С одной стороны, многие украинцы, в том числе и в Германии, готовятся подавать заявления на получение гражданства стран ЕС. В то же время канцлер ФРГ обещает Киеву "помочь облегчить украинским гражданам возвращение" в Украину, пишет "Радио Свобода".

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Смогут ли украинцы получить гражданство в ЕС?

Украинка Мария Брусова уже дважды переселенка: в 2014 году ей пришлось уехать из Луганска, а в 2022 году женщина уже ехала с сыном и мамой в Германию из Харькова. И она решила подавать документы весной, когда проживет в стране уже пять лет, и на постоянное проживание в Германии, и на гражданство.

В статусе переселенки я живу уже 12 лет. Я знаю, как с этим справляться. И я сразу решила, что буду жить так, как будто я здесь остаюсь. А если "наш шарик" снова повернется какой-то другой стороной, тогда будем решать проблемы по мере поступления,

– пояснила женщина.

Одно из важных условий, при которых украинцы с временной защитой могут претендовать на гражданство, – это оформление немецких документов. И таких людей, как Мария, в Германии 23 тысячи. А трудоустроенных беженцев, живущих по параграфу §24, вообще 300 000.

И уже в следующем году они могут подавать заявления на получение гражданства Германии, пишет Welt. Впрочем, пока не во всех из 16 земель страны правовую ситуацию украинских беженцев трактуют одинаково: в некоторых городах уже готовятся к наплыву заявлений, а в других настаивают, что украинцы с временной защитой вообще не имеют права претендовать на гражданство.

Вот основные условия получения гражданства в большинстве стран ЕС:

проживание в стране в течение 5 лет;

определенный трудовой стаж;

знание языка.

Сама по себе временная защита не дает возможности подавать заявление на гражданство, а вот проживание на основании параграфа 24 может быть зачтено в необходимый срок после перехода на другой тип вида на жительство.

Но вопрос гражданства – это собственная компетенция каждой из земель, и министерство внутренних дел Германии не может давать землям юридические указания относительно того, как применять закон.

В других странах ЕС ситуация иная – два года назад, посоветовавшись с Киевом, в ЕС решили, что пятилетний стаж под временной защитой для получения вида на жительство в Евросоюзе засчитывать не будут.

Но кроме общеевропейской карты существуют и национальные разрешения, дающие право оставаться в одной конкретной стране. И уже после их получения для украинцев открывается путь к гражданству. Например, в Польше украинцы могут перейти на статус CUKR – но для этого нужно соблюсти несколько важных условий.