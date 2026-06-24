Як повідомляє видання InPoland, останнім часом випадки відмов у наданні статусу тимчасового захисту UKR різко збільшилися.

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Як пише видання, представник однієї з польських компаній хотів працевлаштувати українця, який приїхав саме з метою отримати роботу. Чоловік в ужонді міста подав заявку на отримання PESEL UKR, але йому видали PESEL зі статусом NUE.

Це рішення в ужонді пояснили тим, що громадянин прибув до Польщі з регіону України, де не йдуть безпосередньо бойові дії, тому він не має права на отримання PESEL UKR. За словами польських підприємців, такі випадки не поодинокі.

Кому слід готувати до відмови?

Чиновники посилили контроль і ретельно перевіряють кожну заяву, вважаючи, що багато хто їде за роботою, а не рятується від прямої загрози життю. Під спеціальну перевірку потрапляють:

жителі регіонів, де немає активних бойових дій;

особи, які в'їхали до Польщі з іншої безпечної країни;

громадяни, які вже мають захист чи посвідку на проживання в країнах ЄС.



Українцям у Польщі почали відмовляти у наданні статусу тимчасового захисту UKR / Фото Unsplash

За даними, установи почали ретельніше перевіряти чи людина насправді приїхала до Польщі через війну, або це відбулося переважно з економічних причин. Видання пояснило, що статус UKR дозволяє українцям:

легально проживати в Польщі,

отримувати доступ до державної охорони здоров'я,

а також працевлаштовуватися без необхідності проходити складні адміністративні процедури.

А як щодо тих, хто ще раніше мав статус PESEL UKR?

За словами експертів, ті українці, які раніше вже мали статус PESEL UKR, але втратили його через тривалу відсутність в Польщі, теж зіштовхуються з проблемами. Після повернення до Польщі їм відмовляють у відновленні цього статусу.

Що цьому передувало?