Как сообщает издание InPoland, в последнее время количество отказов в предоставлении статуса временной защиты UKR резко возросло.

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Как пишет издание, представитель одной из польских компаний хотел трудоустроить украинца, который приехал именно с целью устроиться на работу. Мужчина в уонде города подал заявку на получение PESEL UKR, но ему выдали PESEL со статусом NUE.

Это решение в уезде объяснили тем, что гражданин прибыл в Польшу из региона Украины, где не ведутся непосредственно боевые действия, поэтому он не имеет права на получение PESEL UKR. По словам польских предпринимателей, такие случаи не единичны.

Кому следует готовиться к отказу?

Чиновники усилили контроль и тщательно проверяют каждое заявление, полагая, что многие едут в поисках работы, а не спасаются от прямой угрозы жизни. Под специальную проверку попадают:

жители регионов, где нет активных боевых действий;

лица, въехавшие в Польшу из другой безопасной страны;

граждане, уже имеющие статус защиты или вид на жительство в странах ЕС.



Украинцам в Польше начали отказывать в предоставлении статуса временной защиты UKR / Фото Unsplash

По данным, ведомства начали тщательнее проверять, действительно ли человек приехал в Польшу из-за войны, или это произошло преимущественно по экономическим причинам. Издание пояснило, что статус UKR позволяет украинцам:

легально проживать в Польше,

получать доступ к государственной системе здравоохранения,

а также устраиваться на работу без необходимости проходить сложные административные процедуры.

А как обстоят дела с теми, кто ранее уже имел статус PESEL UKR?

По словам экспертов, те украинцы, которые ранее уже имели статус PESEL UKR, но лишились его из-за длительного отсутствия в Польше, тоже сталкиваются с проблемами. По возвращении в Польшу им отказывают в восстановлении этого статуса.

Что этому предшествовало?