Как сообщает издание InPoland, в последнее время количество отказов в предоставлении статуса временной защиты UKR резко возросло.
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Как пишет издание, представитель одной из польских компаний хотел трудоустроить украинца, который приехал именно с целью устроиться на работу. Мужчина в уонде города подал заявку на получение PESEL UKR, но ему выдали PESEL со статусом NUE.
Это решение в уезде объяснили тем, что гражданин прибыл в Польшу из региона Украины, где не ведутся непосредственно боевые действия, поэтому он не имеет права на получение PESEL UKR. По словам польских предпринимателей, такие случаи не единичны.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Кому следует готовиться к отказу?
Чиновники усилили контроль и тщательно проверяют каждое заявление, полагая, что многие едут в поисках работы, а не спасаются от прямой угрозы жизни. Под специальную проверку попадают:
- жители регионов, где нет активных боевых действий;
- лица, въехавшие в Польшу из другой безопасной страны;
- граждане, уже имеющие статус защиты или вид на жительство в странах ЕС.
Украинцам в Польше начали отказывать в предоставлении статуса временной защиты UKR / Фото Unsplash
По данным, ведомства начали тщательнее проверять, действительно ли человек приехал в Польшу из-за войны, или это произошло преимущественно по экономическим причинам. Издание пояснило, что статус UKR позволяет украинцам:
- легально проживать в Польше,
- получать доступ к государственной системе здравоохранения,
- а также устраиваться на работу без необходимости проходить сложные административные процедуры.
А как обстоят дела с теми, кто ранее уже имел статус PESEL UKR?
По словам экспертов, те украинцы, которые ранее уже имели статус PESEL UKR, но лишились его из-за длительного отсутствия в Польше, тоже сталкиваются с проблемами. По возвращении в Польшу им отказывают в восстановлении этого статуса.
Что этому предшествовало?
- Польша остается одной из главных стран, принявших украинцев после начала полномасштабного вторжения России. Для граждан Украины, прибывших в страну из-за войны, был введен специальный статус PESEL UKR, дающий право на легальное пребывание, доступ к медицинским услугам, социальной помощи и упрощенное трудоустройство без необходимости получения дополнительных разрешений.
- Однако с 2026 года украинцам в Польше нужно будет получить разрешение CUKR для легального проживания сроком до трех лет вместо статуса PESEL UKR. Оформление разрешения CUKR будет происходить в электронном виде, а для его получения необходимо соответствовать определенным требованиям, касающимся статуса UKR.