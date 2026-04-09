Обновить данные нужно обязательно до августа 2026 года, и касается это прежде всего людей, чьи данные могут быть устаревшими или неполными, пишет InPoland.

Кому нужно обновить документы в Польше?

Если вы въезжали в Польшу без загранпаспорта, или же после регистрации получили новые документы, но не сообщали об этом органы местного самоуправления, сделать это нужно как можно скорее.

Также обновить данные нужно в случае, если недавно оформлялись паспорта для новорожденных детей, или же вы заметили любые несоответствия в реестре.

Если не актуализировать данные, не удастся подтвердить легальный статус пребывания в Польше, а затем могут отказать и в пользовании государственными услугами. Правильность информации в системе PESEL UKR также непосредственно влияет и на возможность получать финансовую помощь, медицинские, образовательные услуги и другие формы поддержки.

Поэтому проверить, актуальны ли данные, лучше заранее. Если вы заметили в них любую неточность или несоответствие, или же каких-то документов не хватает, обновить их можно в соответствующих органах местной власти. Если же этого не сделать до августа, возможны осложнения с доступом ко многим административным услугам.

Вот в каких еще случаях следует обновить данные, пишет Visit Ukraine:

загранпаспорт, по которому оформляли PESEL UKR, уже недействителен;

изменили имя, фамилию или другие личные данные;

ребенок получил PESEL UKR без паспорта, а оформил его уже позже;

вы хотите добавить в систему новый документ.

