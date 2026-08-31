Каждая пятая семья ВПЛ переехала в более плохие жилищные условия: как подорожали квартиры в Украине

Для многих ВПЛ поиск доступного жилья остается серьезной проблемой после переезда. Ситуацию осложняет стремительное подорожание квартир, ведь цены на них растут значительно быстрее общей инфляции.

Почему ВПЛ становится все труднее найти доступное жилье

Часть переселенцев уже вынуждена соглашаться на худшие условия или испытывает трудности с оплатой аренды. Каждая пятая семья ВПЛ переехала в жилье более низкого качества, а 17% имеют задержки с арендными платежами, сообщил председатель финансового комитета ВРУ Данило Гетманцев.

Для многих семей проблема усугубляется тем, что вернуться в собственное жилье они не могут. 57% опрошенных сообщили, что их дом или квартира полностью или частично разрушены либо остаются недоступными из-за временной оккупации.

Трудности возникают и с получением государственной компенсации. 56% ВПЛ заявили, что столкнулись с препятствиями при попытках оформить помощь за поврежденную или утраченную недвижимость.

Как изменились цены на жилье в Украине за год

На этом фоне жилье в Украине продолжает быстро дорожать. Во втором квартале 2026 года цены выросли на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а всего за три месяца прибавили еще 3,8%.

Наибольшее подорожание зафиксировали на первичном рынке. Новое жилье стало дороже на 20,5% за год. На вторичном рынке цены выросли на 19,3%, поэтому разница между сегментами остается небольшой.

При этом жилье дорожает значительно быстрее, чем общий уровень потребительских цен. В июле годовая инфляция составила 7,7%, то есть темпы роста цен на жилье более чем вдвое превышают ее.

Напомним, в сентябре 2026 года выплаты для ВПЛ останутся без изменений. В то же время с августа действуют новые ограничения на получение жилищных ваучеров, а использовать их вместе с "еОселей" теперь можно только в качестве первого взноса по кредиту.