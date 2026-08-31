Чому ВПО дедалі важче знайти доступне житло

Частина переселенців уже змушена погоджуватися на гірші умови або має труднощі з оплатою оренди. Кожна п'ята сім'я ВПО переїхала у житло нижчої якості, а 17% мають затримки з орендними платежами, повідомив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

Для багатьох родин проблема ускладнюється тим, що повернутися у власне житло вони не можуть. 57% опитаних повідомили, що їхній будинок або квартира повністю чи частково зруйновані або залишаються недоступними через тимчасову окупацію.

Труднощі виникають і з отриманням державної компенсації: 56% ВПО заявили, що зіткнулися з перешкодами під час спроб оформити допомогу за пошкоджену або втрачену нерухомість.

Як змінилися ціни на житло в Україні за рік

На цьому тлі житло в Україні продовжує швидко дорожчати. У другому кварталі 2026 року ціни зросли на 19,6% проти аналогічного періоду минулого року, а лише за три місяці додали ще 3,8%.

Найбільше подорожчання зафіксували на первинному ринку. Нове житло стало дорожчим на 20,5% за рік. На вторинному ринку ціни зросли на 19,3%, тож різниця між сегментами залишається невеликою.

При цьому житло дорожчає значно швидше за загальний рівень споживчих цін. У липні річна інфляція становила 7,7%, тобто темпи зростання цін на житло більш ніж удвічі її перевищують.

Нагадаємо, у вересні 2026 року виплати для ВПО залишаться без змін. Водночас із серпня діють нові обмеження для отримання житлових ваучерів, а використати їх разом з "єОселею" тепер можна лише як перший внесок за кредитом.