Почему ВПЛ становится все труднее найти доступное жилье

Часть переселенцев уже вынуждена соглашаться на худшие условия или испытывает трудности с оплатой аренды. Каждая пятая семья ВПЛ переехала в жилье более низкого качества, а 17% имеют задержки с арендными платежами, сообщил председатель финансового комитета ВРУ Данило Гетманцев.

Для многих семей проблема усугубляется тем, что вернуться в собственное жилье они не могут. 57% опрошенных сообщили, что их дом или квартира полностью или частично разрушены либо остаются недоступными из-за временной оккупации.

Трудности возникают и с получением государственной компенсации. 56% ВПЛ заявили, что столкнулись с препятствиями при попытках оформить помощь за поврежденную или утраченную недвижимость.

Как изменились цены на жилье в Украине за год

На этом фоне жилье в Украине продолжает быстро дорожать. Во втором квартале 2026 года цены выросли на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а всего за три месяца прибавили еще 3,8%.

Наибольшее подорожание зафиксировали на первичном рынке. Новое жилье стало дороже на 20,5% за год. На вторичном рынке цены выросли на 19,3%, поэтому разница между сегментами остается небольшой.

При этом жилье дорожает значительно быстрее, чем общий уровень потребительских цен. В июле годовая инфляция составила 7,7%, то есть темпы роста цен на жилье более чем вдвое превышают ее.

Напомним, в сентябре 2026 года выплаты для ВПЛ останутся без изменений. В то же время с августа действуют новые ограничения на получение жилищных ваучеров, а использовать их вместе с "еОселей" теперь можно только в качестве первого взноса по кредиту.